Juventus-Zenit, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Due sconfitte consecutive in campionato (1-2 prima con il Sassuolo e poi con il Verona), che l'hanno fatto sprofondare a -16 dalla vetta. La Juventus di Massimiliano Allegri, in crisi nera in patria, cerca adesso il riscatto in Champions League, dove nella serata di martedì 2 novembre (fischio d'inizio alle 21) ospiterà all'Allianz Stadium lo Zenit San Pietroburgo nella quarta giornata del girone H. In caso di risultato positivo i bianconeri, al momento in testa alla classifica del gruppo con i loro 9 punti davanti al Chelsea, fermo a 6, staccherebbero già il pass per gli ottavi di finale. I russi, attualmente terzi a quota 3, non possono invece permettersi passi falsi se vogliono sperare ancora nel passaggio del turno.

Juventus-Zenit, le scelte di Allegri

Allegri, privo degli infortunati Kean, De Sciglio e Ramsey, dovrebbe affidarsi al consueto 4-4-2, con Dybala e Morata in vantaggio su Kulusevski per comporre il tandem d'attacco. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con l'altra maglia contesa da Bentancur e McKennie. Sulla corsia di destra Cuadrado, mentre a sinistra dovrebbe esserci il recuperato Chiesa, in vantaggio su Bernardeschi e Rabiot. In difesa verso un posto da titolare De Ligt per comporre la coppia centrale con Bonucci, terzini Danilo ed Alex Sandro. Tra i pali il polacco Szczesny.

Juventus-Zenit, le scelte di Semak

Semak, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Azmoun e Dzyuba a contendersi un posto al centro dell'attacco. Sulla trequarti i brasiliani Claudinho e Malcom, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Sutormin, Kuzyayev, Wendel e Santos. In difesa probabile spazio per Lovren, Chistyakov e Rakitsky a protezione del portiere Kritsyuk.

Juventus-Zenit, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitsky; Sutormin, Kuzyayev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. All. Semak

Juventus-Zenit, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Zenit sarà trasmessa in diretta tv da Sky (telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico Giancarlo Marocchi) sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 (telecronaca di Massimo Callegari, commento tecnico Massimo Paganin) e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.