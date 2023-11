L'uragano Kane si è abbattuto sulla Germania

Harry Kane, in Inghilterra soprannominato Hurricane per assonanza nel nome e per la sua incredibile capacità di spazzare via le difese avversarie, continua a scrivere la storia della Bundesliga, arrivato in estate come l'acquisto più caro di sempre del campionato tedesco, con il Bayern Monaco che ha pagato 110 milioni al Tottenham, adesso ha già battuto un record. E' infatti l'inglese il giocatore che ha segnato più reti nelle prime undici reti della massima competizione teutonica con 17, Lewandowski nel 2019-2020 si era fermato a 16, Gerd Muller a 15 nel 1968-1969 e a 14 nel 1976-1977.

Harry Kane ha già conquistato la Germania

Il Bayern Monaco ha quindi azzeccato il colpo, trovando in Kane il miglior dopo Lewanwdoski possibile, anche se con un po' di ritardo visto che il polacco ha lasciato la Baviera ormai due anni fa per accasarsi al Barcellona. Il centravanti della Nazionale inglese oggi ha segnato una doppietta all'Heidenheim pochi giorni dopo i due gol al Galatasaray chiudendo una settimana iniziata con la tripletta nella sfida con il Borussia Dortmund, la seconda di fila dopo quella con il Darmstadt. In campionato Kane non ha segnato solo in due occasioni, ma non va dimenticato che in Champions League ha infilato la palla in rete quattro volte in quattro gare.

Il matrimonio va a gonfie vele e alla fine della stagione Kane spera di mettere in bacheca il primo titolo della sua carriera e la speranza dell'Inghilterra è che l'aria tedesca continui a fargli bene anche nel 2024 quando ci saranno gli Europei proprio in terra tedesca.