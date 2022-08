Caos Barcellona, dove potrebbe andare Kessie in caso di svincolo

Una situazione difficile, quella che sta vivendo il Barcellona. I blaugrana, oltre ai rinnovi contrattuali di Sergi Roberto e Ousmane Dembele, non hanno ancora registrato gli acquisti estivi di Robert Lewandowski, Raphina, Jules Kounde, Andreas Christensen e Franck Kessie a causa della pesante condizione debitoria. Particolarmente delicata è la situazione del danese e dell'ivoriano: i due giocatori, infatti, sono stati prelevati dai catalani a parametro zero e, se non saranno tesserati prima della partita inaugurale del Barça contro il Rayo Vallecano, avrebbero diritto ad andarsene gratuitamente prima della chiusura della finestra di mercato estiva sfruttando una clausola del loro contratto. Il presidente degli spagnoli Joan Laporta manifesta ottimismo su un esito positivo della vicenda, ma ogni scenario, a questo punto, diventa possibile.

Kessie, dove potrebbe andare in caso di addio al Barcellona

Seguita con particolare interesse dai club italiani e la posizione di Franck Kessie, che aveva lasciato a parametro zero il Milan al termine della passata stagione. Se il centrocampista dovesse liberarsi dal Barcellona, su di lui potrebbe gettarsi a capofitto la Juventus, alla ricerca, in queste settimane, di un centrocampista da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri. L'ivoriano sarebbe una carta low cost che permetterebbe ai bianconeri di arricchire la zona nevralgica del campo con un giocatore di quantità e qualità, capace di garantire un buon numero di reti.

Difficile, invece, immaginare un ritorno di Kessie al Milan. La rottura dei mesi scorsi non è facilmente sanabile e la dirigenza non sarebbe disposta a puntare nuovamente sul giocatore, concentrando le proprie attenzioni su profili diversi e più giovani, come, ad esempio, quelli di Raphael Onyedika, 21enne nigeriano del Midtjylland, e Lesley Ugochukwu, 18enne francese del Rennes.