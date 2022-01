Kessie, non solo il Barcellona: Inter e Juventus studiano il colpo

Tutti pazzi per Kessie. Il centrocampista ivoriano, reduce dagli impegni con la propria Nazionale nella Coppa d'Africa, andrà in scadenza di contratto con il Milan al termine della stagione e, ad oggi, sembrano praticamente nulle le possibilità di un rinnovo. Una situazione che ha fatto subito drizzare le antenne a numerosi club europei, pronti ad aggiudicarsene le prestazioni a parametro zero. Sul giocatore, autore fin qui di cinque reti in campionato, ha messo gli occhi non solo il Barcellona di Xavi, alla ricerca di rinforzi per rilanciare le proprie ambizioni dopo un'annata deludente, ma anche due big del nostro calcio: Juventus e Inter.

Juventus e Inter, idea Kessie per giugno

La Juventus, in estate, vuole mettere mano con decisione al proprio centrocampo, dato che il rendimento dei vari Bentancur, Rabiot ed Arthur, almeno fino ad oggi, è stato ampiamente deludente. E quello di Kessie sarebbe visto come il profilo ideale per portare qualità e quantità nella zona centrale, con le caratteristiche dell'ivoriano che ben andrebbero a sposarsi con quelle di Locatelli, unico centrocampista attualmente nella rosa di Allegri su cui i bianconeri intendono fare affidamento anche per il futuro.

L'Inter, invece, vorrebbe ripetere lo sgarbo già compiuto ai rossoneri la scorsa estate, quando i nerazzurri prelevarono a parametro zero il turco Hakan Calhanoglu, divenuto poi elemento fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. Anche perché al termine della stagione potrebbero lasciare la Pinetina sia Vecino, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, sia Vidal, che potrebbe non accontentarsi più del ruolo di rincalzo. Kessie, quindi, andrebbe a colmare il vuoto lasciato dall'uruguaiano e dal cileno, ma l'affare, date le elevate richieste economiche dell'ivoriano, non si preannuncia dei più semplici.