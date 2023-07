Perché Kessie non è convinto della Juventus

È Franck Kessie l'obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo. L'ivoriano, reduce da una stagione non proprio esaltante al Barcellona, con cui ha faticato a trovare continuità di impiego, è stato espressamente richiesto dal tecnico Massimiliano Allegri per dare qualità e fisicità alla linea mediana della sua squadra. La dirigenza bianconera, nelle scorse ore, ha effettuato i primi sondaggi con i blaugrana per verificare la fattibilità dell'operazione, con la Vecchia Signora che vorrebbe perseguire la pista del prestito con diritto di riscatto. I catalani, invece, preferirebbero una cessione a titolo definitivo e, in caso di prestito, vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto.

Le difficoltà dell'affare, tuttavia, non sono legate solamente alla distanza tra richiesta ed offerta. Non convinto della destinazione bianconera sarebbe lo stesso Kessie, che, non a caso, starebbe in questo momento prendendo tempo. Il centrocampista, infatti, vorrebbe giocarsi ancora le sue carte al Barcellona, cercando di convincere il tecnico Xavi a puntare su di lui. E se proprio fosse costretto a salutare i blaugranna, preferirebbe approdare in un club che parteciperà alla prossima edizione della Champions League, cosa che non può garantirgli la Juventus. Ecco perché il giocatore, che in Italia ha già indossato le maglie di Cesena, Atalanta e Milan, starebbe aspettando nuove offerte, magari dall'Inghilterra, destinazione che sarebbe a lui particolarmente gradita.