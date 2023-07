Chi è Kilman, il dopo Kim del Napoli

Accelerata in difesa per il Napoli che deve trovare il giusto sostituto di Kim, il gigante della retroguardia che dopo un solo anno, con Scudetto vinto, sotto il Vesuvio è volato al Bayern Monaco con uno stipendio monster intorno ai 10 milioni. I bavaresi hanno deciso di pagare la clausola da 60 milioni e De Laurentiis ora ha la borsa piena per cercare il degno sostituto di uno dei pilastri della squadra azzurra. Tanti i nomi vagliati, ma oggi sembra che il prescelto sia Max Kilman, classe 1997 del Wolverhampton

Kilman al Napoli: la trattativa

La trattativa è entrata nel vivo negli scorsi giorni quando il Napoli ha rotto gli indugi presentandosi ai "lupi" d'Inghilterra con un assegno da circa 35 milioni. Pochi per i britannici che però non hanno chiuso la porta rilanciando a circa 40. Un gap che con due mesi ancora di mercato davanti sembra colmabile, magari trovando l'intesa a metà strada. Al momento i campani sembrano in vantaggio sul Tottenham, che cerca un centrale di grande valore e ha chiesto anche informazioni alla Juventus per Bremer. Kilman negli Wolves guadagna circa 1 milione di euro all'anno e quindi l'ingaggio non sarebbe un problema per il Napoli.

Chi è Kilman, obiettivo del Napoli

Ma perché proprio lui? Le caratteristiche sono simili a quelle di Kim, un gigante di oltre un metro e novanta centimetri, forte fisicamente, con una buona velocità di base che a 26 anni e con due stagioni da titolare in Premier League sembra avere ancora margini di crescita.

Rispetto a Kim, il suo sostituto sembra essere più propenso a giocare il pallone con un mancino abbastanza educato e buoni tempi di gioco derivanti anche dalla sua esperienza nel futsal, una passione condivisa fino a pochi anni fa e che ha corso parallela, fino a quando è stata possibile, con il calcio. In carriera ha vestito a maglia del Maidenhead, in Nations League (la nostra Serie C), fino al 2019, poi il passaggio agli Wolves con i primi passi mossi nell'Under 23 e poi la promozione in prima squadra dal 2020 a oggi.