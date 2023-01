Cos'è la Kings League di Piqué

Lo scorso 3 novembre ha detto addio al calcio, ma il nome di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, non è certo uscito dal mondo del pallone. Sì, perché lo spagnolo, nelle scorse settimane, ha dato vita alla Kings League, un campionato di calcio a 7 che ha preso ufficialmente il via lo scorso primo gennaio. E che, al suo debutto, ha stracciato la Liga quanto ad ascolti: la prima giornata del torneo, trasmessa in contemporanea su tutti i canali Twitch e Youtube dei principali streamer spagnoli, ha infatti raccolto quasi 15 milioni di spettatori, il quintuplo rispetto a tutte le partite della 15esima giornata della Liga in tv. Un vero e proprio boom che è andato al di là di ogni più rosea previsione.

Kings League, il regolamento

La Kings League, ideata da Piqué insieme allo streamer Ibai Llanos, è un torneo di calcio a 7 che si disputerà fino alla fine del mese di marzo nel recinto della Cupra Arena. Lo scorso 27 dicembre si è tenuto un draft in stile NBA di basket, attraverso il quale 172 giocatori amatori sono stati suddivisi in dodici squadre. A questi si sono poi aggiunti 24 ex calciatori professionisti tra cui Iker Casillas, Sergio Aguero, Javier Saviola e Javier Hernandez.

Il regolamento prevede che vengano disputati due tempi di 20 minuti l'uno, con il calcio d'inizio ideato sul modello della pallanuoto, con i giocatori delle due formazioni che scattano dalle linee di fondo per andare verso il centro del campo. Prima della partita, inoltre, ogni squadra pesca una carta jolly, attraverso cui, ad esempio, si può usufruire di un rigore a favore, di un'espulsione temporanea degli avversari o far valere doppio qualsiasi gol segnato nei successivi due o cinque minuti di gioco. Per quanto riguarda i rigori, invece, vengono tirati all'americana con shootout in stile hockey, mentre il Var è a chiamata. Illimitate le sostituzioni ed il pubblico può votare per introdurre nuove regole o modificare quelle attuali.

Nella prima giornata del torneo, tanto per non farsi mancare niente, ha giocato anche un calciatore misterioso, sceso in campo mascherato. Si tratterebbe di un giocatore ancora in attività nella Liga che non avrebbe avuto il permesso di giocare da parte della propria società di appartenza. "Benvenuti al circo - ha commentato il presidente della Liga Javier Tebas -. Oggi il prodotto calcio è superato: per catturare l'interesse dei più giovani occorre creare contenuti brevi e divertenti". Difficile, forse, dargli torto.