Infortunio Kjaer, necessario l'intervento: i tempi di recupero

È più grave del previsto l'infortunio di Simon Kjaer. Il difensore danese, costretto a lasciare il terreno di gioco subito in avvio nella gara di Marassi contro il Genoa, poi vinta dal Milan per 3-0 grazie alla rete di Ibrahimovic ed alla doppietta di Messias, dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. Una diagnosi che conferma i timori iniziali, con il tecnico rossonero Stefano Pioli che, fin dai primi momenti, aveva parlato di distorsione al ginocchio. L'intervento si terrà nella giornata di domani, venerdì 3 dicembre, con il giocatore che dovrà restare ai box per diverso tempo, anche se i tempi di recupero potranno essere stabiliti con più certezza soltanto dopo l'operazione.

Infortunio Kjaer, Milan pronto a tornare sul mercato

Con l'assenza del danese, il posto da titolare dovrebbe essere preso da Romagnoli, al quale spetterebbe il compito di affiancare Tomori per formare la coppia centrale difensiva. Il lungo stop di Kjaer potrebbe però spingere il club rossonero ad intervenire sul mercato già durante la finestra di gennaio. Il Diavolo, già da tempo, ha messo nel mirino Gleison Bremer, brasiliano classe 1997 attualmente in forza al Torino. Le alternative sono i francesi Loic Badé, classe 2000 del Rennes, ed Evan N'Dicka, classe 1999 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, con il quale andrà in scadenza di contratto nel 2023. Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe nata l'idea Yerri Mina, colombiano classe 1994 dell'Everton già seguito dal Milan al termine del Mondiale 2018, durante il quale il difensore riuscì a mettersi particolarmente in luce segnando anche tre reti contro Polonia, Senegal e Inghilterra.