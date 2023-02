Jurgen Klinsmann, la nuova avventura è in Corea del Sud

Un'altra nazionale, un'altra sfida per Jurgen Klinsmann che torna a sedere su una panchina dopo tre anni di inattività. E' di oggi la notizia che l'ex attaccante dell'Inter è ufficialmente il nuovo Commissario Tencico della Corea del Sud. La selezione asiatica, dopo essere uscita agli ottavi di finale dell'ultima Coppa del Mondo, perdendo contro il Brasile 4-1, ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi all'allenatore tedesco.

Klinsmman riparte dalla Corea del Sud, la sua carriera

Riparte quindi dalla Corea l'avventura da mister di Jurgen Klinsmann che in carriera ha allenato anche altre due Nazionali, prima la sua Germania per due anni dal 2004 al 2006 anno in cui nel Mondiale casalingo si qualificò terzo dopo la sconfitta in semifinale con l'Italia. Più lunga l'esperienza con gli Stati Uniti D'America sulla cui panchina è stato seduto per quattro anni e mezzo dal 2011 al 2016 con la vittoria della Gold Cup nel 2013 e l'eliminazione agli ottavi dei Mondiali del 2014, a cui è seguita la non qualificazione all'edizione del 2018.

Per Klinsmann e per la Corea del Sud l'obiettivo sarà quello di qualificarsi all'edizione del 2026 della rassegna iridata, obiettivo decisamente alla portata visto che la selezione partecipa ai Mondiali da undici edizioni di fila, decisamente più complicato invece migliorare il quarto posto finale del 2002 quando la competizione si giocò proprio tra Giappione e Corea del Sud. A livello personale per Klinsmann è una nuova sfida che arriva dopo le sole nove gare con l'Herta Berlino e la decisione di dimettersi nel 2020.