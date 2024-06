Chi è Kosta Runjaic, il nuovo allenatore dell'Udinese

Sarà Kosta Runjaic il nuovo allenatore dell'Udinese. Una decisione a sorpresa, con il presidente Gino Pozzo che, dopo aver vagliato i nomi di Eusebio Di Francesco e Vincenzo Vivarini, ha scelto di puntare sul tecnico tedesco di origini croate in vista della prossima stagione. Runjaic prenderà quindi il posto di Fabio Cannavaro, che nel segmento finale del campionato da poco terminato ha raccolto nove punti in sei gare portando i friulani alla salvezza, conquistata grazie alla vittoria nell'ultima giornata nello scontro diretto di Frosinone.

Il profilo di Kosta Runjaic

Nato a Vienna (ma di nazionalità tedesca) il 4 giugno 1971, Kosta Runjaic ha giocato a lungo a Francoforte ed ha iniziato il suo percorso in panchina nel 2004 nella seconda squadra del Kaiserslautern svolgendo il ruolo di vice allenatore. Dopo le esperienze con Wehen Wiesbaden ed Aalen, è approdato nel 2010 al Darmstad. In seguito, per lui, esperienze con Duisburg, nuovamente Kaiserslautern, Monaco 1860 e Pogon Stettino, in Polonia. Nelle ultime due stagioni Runjaic ha guidato il Lega Varsavia, club con il quale ha vinto una Coppa nazionale ed una Supercoppa polacca. Nell'ultima annata in campionato ha ottenuto il terzo posto, mentre in Conference League è stato battuto agli spareggi dal Molde dopo aver terminato la fase a gironi in seconda posizione dietro all'Aston Villa e davanti ad AZ Alkmaar e Zrinjski Mostar.

Runjaic, adesso, inizierà a progettare la nuova stagione alla guida dell'Udinese in collaborazione con il direttore sportivo, che sarà l'ex centrocampista Gokhan Inler: lo svizzero, che la maglia bianconera l'ha indossata da giocatore dal 2007 al 2011, sarà affiancato da Gianluca Nani, il quale manterrà anche l'incarico al Watford.