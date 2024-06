Napoli, 'missione Kvara' in Germania: "Rispetto Conte, ma non so ancora se resto"

E' partita la 'missione Kvara' in Germania per la dirigenza del Napoli. Questa mattina alle 7 - secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport - il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e l'avvocato Mattia Grassani sono partiti per incontrare l'attaccante azzurro e parlare del rinnovo di contratto fino al 2029. ...