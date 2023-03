"Atti osceni in un pub", polizia indaga sul calciatore Kyle Walker: c'è il video

La polizia britannica ha avviato un'indagine in seguito alla pubblicazione di un video che mostrerebbe il difensore del Manchester City e della nazionale inglese Kyle Walker compiere atti osceni in un pub di un paesino ad una ventina di chilometri dalla città britannica. Walker era già stato al centro delle polemiche durante le restrizioni covid, violate per andare in hotel con due prostitute.

Le indagini e il video di Walker al pub

"Mercoledì la polizia del Cheshire è stata informata di un video circolante sui social media in relazione a un caso di atti osceni che si sarebbe verificata nell'area di Wilmslow - hanno reso noto le forze dell'ordine -. Le indagini in relazione all'incidente sono nelle prime fasi e al momento non sono stati effettuati arresti". Sembra che il tutto sia avvenuto nel pub domenica scorsa, all'indomani dell'incontro di Premier League vinto per 2-0 del City sul Newcastle e oggi il quotidiano Sun ha pubblicato online un filmato della telecamera di sicurezza del locale dove si vedrebbe Walker, apparentemente ubriaco, che si abbassa due volte i pantaloni di fronte ad una donna. Il giocatore e la sua società si sono finora rifiutati di commentare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere su Today