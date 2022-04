Mbappè alla Juve: l'indizio social che fa sognare i tifosi

È l'oggetto del desiderio dei maggiori club europei, in particolare del Real Madrid, che ormai da tempo lo sta corteggiando. Kylian Mbappé, al termine della stagione, potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, club nel quale è approdato nel 2017 dopo gli esordi nel Monaco. L'attaccante andrà infatti in scadenza di contratto con i parigini il prossimo 30 giugno ed al momento pare difficile una sua permanenza all'ombra della torre Eiffel. Tutto lascerebbe presagire ad un suo approdo in Spagna al Real, dove andrebbe a formare una coppia di spessore mondiale con il compagno di Nazionale Karim Benzema, ma nelle ultime ore, una storia social, ha aperto la strada ad una nuova, clamorosa pista.

Mbappé, la storia Instagram che accende la fantasia dei tifosi della Juventus

Mbappé, sul proprio profilo Instagram, ha infatti pubblicato una storia con la scritta "zebra", seguita dalle emoticon di una clessidra e di un'esplosione accompagnate da un "soon" ("presto"). Una frase criptica che ha subito acceso la fantasia dei tifosi della Juventus, dato che proprio la zebra è il simbolo dei bianconeri. L'attaccante, tramite social, ha voluto lanciare l'indizio di un imminente arrivo alla Vecchia Signora? Il club di Andrea Agnelli è infatti alla ricerca di un sostituto di Paulo Dybala, che lascerà Torino a parametro zero a giugno, e quella di Mbappé sarebbe, ovviamente, una soluzione più che ottimale, con il francese che andrebbe a comporre un tridente da sogno con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Difficile, però, immaginare che il giocatore del Psg, ambito dai club più ricchi di Europa, possa optare per la destinazione bianconera. Nel calcio, tuttavia, mai dire mai: proprio la Juventus, nell'estate di quattro anni fa, si rese protagonista di un colpo che tutti pensavano impossibile, quando portò Cristiano Ronaldo sotto la Mole strappandolo al Real Madrid. Sarà quindi solamente il tempo a dirci se quello di Mbappé alla Juve sia solamente fantacalcio o, come i tifosi bianconeri sognano, qualcosa in più.