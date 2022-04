L'Italia batte la Svizzera ed è sempre più vicina al Mondiale

C'è un'Italia in piena corsa per i prossimi Mondiali. E' quella Femminile, che ha quasi chiuso i giochi per volare nel 2023 alla competizione più importante di tutte. Al contrario di quanto fatto dai colleghi della maschile, nella partita più importante del percorso di qualificazione, le Azzurre non hanno steccato: vittoria doveva essere, e vittoria è stata per le giocatrici della ct Milena Bertolini, A Thun l’Italia ha superato 1-0 la Svizzera, scavalcandola in testa alla classifica del Gruppo G e di fatto ipotecando la qualificazione diretta alla competizione che si disputerà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda. L’istantanea della partita è racchiusa nell’esultanza sfrenata di Girelli, che all’83’ si carica sulle spalle la squadra e qualche milione di tifosi segnando la punizione che spezza l'equilibrio e dà il via alla meritata festa azzurra.

“È stata una vittoria sofferta - ha dichiarato Milena Bertolini - le ragazze sono state bravissime perché sono state in partita fino alla fine. Come avevo chiesto prima di entrare in campo, hanno lottato e avuto fiducia nei loro mezzi. Faccio i complimenti a tutta la squadra perché ha meritato questi tre punti. Abbiamo fatto un passo fondamentale e ora dipende tutto da noi. Questo successo è importante per il movimento e per questo straordinario gruppo di calciatrici: hanno dato il massimo per avere la possibilità di partecipare nuovamente al Mondiale”.

Per completare l’opera Gama e compagne dovranno vincere le ultime due gare del girone in programma il 2 e 6 settembre contro Moldova e Romania. Prima di allora, il cuore delle Azzurre e dei milioni di italiani che le sosterranno saranno rivolti all’Europeo inglese che prenderà ufficialmente il via il 6 luglio all’Old Trafford di Manchester, il ‘teatro dei sogni’ - per usare l’espressione coniata da Sir Bobby Charlton - che nella speranza di tutti i tifosi inaugurerà una nuova estate scandita da passione e notti magiche. Ma ci sarà tempo per pensarci, ora è il momento di godersi questa impresa, firmata davanti al segretario della FIGC Marco Brunelli e al presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, che hanno applaudito le Azzurre dalla tribuna della Stockhorn Arena.