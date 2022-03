La classifica degli allenatori più pagati al Mondo: Allegri e Conte nella top 5

Dieci allenatori con ingaggio lordo mensile che sfonda ampiamemte il mezzo milione di euro. Alcune società non hanno badato a spese per i propri mister, con rinnovi faraonici oppure andando a pescare una nuova guida tecnica nell’ultima stagione.

La classifica degli allenatori più pagati al mondo

Al primo posto della graduatoria, con uno stipendio che “doppia”, almeno, tutti i colleghi c’è Diego Simeone, artefice delle fortune dell’Atletico Madrid da una decina di anni e capace la scorsa stagione di vincere il titolo in Liga. Per lui 3,3 milioni di euro al mese, tutti gli importi sono al lordo delle tasse, anche se in questa annata non potrà vincere il campionato in patria, va però detto che è ai quarti di finale di Champions League. Sul podio anche i tecnici di Manchester City e Liverpool che si stanno giocando la Premier League e sognano una stagione ricca di successi essendo in corsa ancora su tre competizioni. In seconda posizione c’è Guardiola con 1,89 milioni, in terza Jurgen Klopp con 1,49.

Poi arriva la carica degli italiani, in quarta posizione Antonio Conte che al Tottenham ha trovato un ricco ingaggio, da 1,49 milioni, subentrando a stagione in corso. Non ha badato a spese anche la Juventus che per riportare Allegri a Torino sborsa 1,17 milioni.

In classifica c’è anche Simone Inzaghi

In sesta posizione Mauricio Pochettino (1,1 milioni) tecnico del ricchissimo PSG che rischia l’esonero a fine stagione non avendo centrato quella la Champions League, uscendo già agli ottavi. Settimo posto e primo a scendere sotto il milione con 910mila euro è Carlo Ancelotti del Real Madrid che guida la classifica della Liga ed è approdato ai quarti di Champions proprio eliminando Pochettino e le sue strapagate stelle.

Tra i più pagati spicca anche la presenza di Josè Mourinho che in Italia è tornato per fare grande la Roma con un contratto che gli garantisce 770 mila euro al mese. A chiudere la top ten Julian Nagelsmann (660 mila euro), su cui il Bayer Monaco ha puntato forte dopo aver vinto tutto con Flick. E’ giovane, ha avuto qualche difficoltà all’inizio, ma ora sembra aver trovato la quadra per trascinare i bavaresi non solo alla vittoria dell’ennesima Bundesliga. In decima posizione c’è il terzo italiano in classifica: Simone Inzaghi a cui l’Inter firma ogni mese un assegno da 620mila euro, la speranza dei nerazzurri è che possa servire il bis Scudetto nonostante il periodo di appannamento che sta vivendo la sua squadra.