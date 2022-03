La classifica dei club più ricchi al mondo: Manchester City in testa

Per la prima volta nella sua storia il Manchester City arriva in testa alla classifica dei club più ricchi del mondo. L'annuale report su bilanci delle squadre di calcio di Deloitte regala la fotografia delle nuove gererachie economiche del mondo del pallone. Il club di Guardiola vola a quota 644 milioni di ricavi superando il Real Madrid a 640 e il Bayer Monaco a 611. Sono queste le uniche squafdre che sfondano il muro dei 600 milioni, al quarto posto c'è il Barcellona che accusa una pesante flessione scendendo dal trono e raggiungendo quota 582 milioni di ricavi, davanti al Manchester United e al Paris Saint Germain, rispettivamente a 558 e 556. La top ten viene chiusa dal Liverpool (550), dal Chelsea (493), dalla Juventus (433), l'italiana più ricca, e dal Tottenham (406).

La classifica delle squadre più ricche del mondo

Le altre italiane annaspano con l'Inter quattordicesimo con 330 milioni, la metà circa rispetto al Manchester City, la Roma ventitreesima con 190, davanti all'Atalanta a 187, mentre il Napoli è ventisettesimo con 174, la Lazio è ventinovesima con 163 e il Milan trentesimo con 161. La Premier League domina la clasifica con ben 13 squadre nelle prime trenta, cinque nelle prime dieci e tra le top ci sono anche club che stanno lottando per la salvezza come Everton, Leeds e Newcastle. Il campionato inglese è il più ricco del mondo e porta soldi anche a chi non compete ai massimi livelli. Stadi pieni, diritti tv venduti a peso d'oro e in tutto il mondo rendono il massimo campionato d'oltremanica il più appetibile per gli investitori ed è per questo che più del cinquanta per cento dei club di Premier entrano nei primi 30.

La nostra Serie A ne ha solo sette nelle parti alti della classifica, anche se a dire il vero i nostri club sono quasi tutti verso la fine della top 30. L'Italia resta comunque la seconda nazione più rappresentata visto che la Liga oltre a Real e Barcellona nei primissimi posti ha solo Atletico Madrid quattrodicesimo e il Siviglia ventunesimo. A chiudere ci sono la Bundesliga con Bayern, Borussia Dortmund e Monchengladbach, una sola la squadra francese, il ricchissimo Paris Saint Germain. In classifica c'è anche lo Zenit San Pietroburgo, unica squadra del campionato russo.