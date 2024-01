Chi è Lamine Camara, "tuttocampista" senegalese subito decisivo all'esordio in Coppa d'Africa

Ha festeggiato il 1° gennaio i suoi 20 anni, ed a distanza di un paio di settimane si è regalato un match da protagonista assoluto nell’esordio dei campioni in carica del Senegal nella Coppa d’Africa 2024. Ha in pratica chiuso un cerchio, Lamine Camara: il primo di una carriera che in molti pronosticano come luminosa, visto che 364 giorni prima aveva brindato, poco dopo il compimento dei suoi 19 anni, al debutto nella selezione dei Les Lions de la Tèranga, bagnato con un assist nel successo contro la Costa d’Avorio. Era il campionato delle nazioni africane, competizione con convocazioni a beneficio esclusivo di chi milita in squadre del continente e non, ad esempio, in club europei nei quali molti suoi connazionali erano e sono tutt’ora domiciliati. Ma averla chiusa avendo gonfiato in due occasioni la rete (la seconda volta col penultimo rigore della serie vincente che ha regalato la vittoria in finale contro l’Algeria) è stato un po’ un segno del destino.

La sua storia calcistica è cominciata lì, col botto, proseguendo con l'affermazione nella Coppa d’Africa Under 20 stravinta dal Senegal senza subire reti e nella quale ha alzato il premio individuale come Mvp della manifestazione. Un doppio trionfo che era peraltro stato preceduto dalla firma con il Metz, destinazione privilegiata per tanti suoi connazionali cresciuti come Camara nel club senegalese della Génération Foot (tra cui anche Sadio Mané) e passati poi alla società transalpina in virtù della partnership preesistente tra le dirigenze. Pochi mesi di serie B in Francia (dove alla seconda presenza, la prima da titolare, si becca un rosso diretto e due giornate di stop) e poi coi granata promossi in Ligue 1, ecco la scelta del tecnico Bölöni di puntare su di lui come perno del centrocampo, mettendolo 14 volte su 17 incontri dal primo minuto.

Les Grenats a trazione “leonina” - i senegalesi sono ben sei - nel massimo torneo francese faticano, gravitando nella parte bassa della graduatoria anche per via di una fine di 2023 a tinte scure come del resto l’inizio del nuovo anno (sequenza di cinque k.o. campionato più l’uscita dalla Coppa di Francia ai rigori). Ma Camara dimostra di avere senso del gioco, disciplina – una sola ammonizione – ed anche versatilità che lo porta ad agire sia nel pacchetto di mischia che in posizione più avanzata, risultando efficace sia in fase di contenimento che in quella di possesso. Il c.t. Aliou Cissé, in passato capitano della nazionale nonché ex Paris Saint Germain, non ci pensa su troppo e dopo averlo convocato per la Coppa d’Africa lo schiera subito titolare contro il Gambia, e lui si prende la scena: segna la seconda e la terza rete nel 3-0, raccogliendo applausi meritatissimi. Con tanto di doppio messaggio tutt’altro che codice: i giovani leoni della Tèranga crescono bene, e scalzare dal trono il Senegal non sarà affatto facile.