Chi è Lamine Yamal, ultimo prodotto del vivaio del Barcellona

La maglia indossata è la numero 41, le aspettative che lo stanno accompagnando particolarmente elevate, come lo sono le competenze di chi ha simbolicamente redatto per lui lettere di referenze ed è disposto a scommettere sulla sua esplosione. L’aggettivo “predestinato” a volte si utilizza a sproposito, ma nel caso di Lamine Yamal, sedici anni ancora da compiere, non sembra particolarmente ingombrante. Perché se il Barcellona, suo club di appartenenza, decide di portarlo in panchina in occasione della partita di campionato contro l’Atletico Madrid, facendolo diventare il più giovane convocato nella gloriosa storia blaugrana, è normale che questo prodotto della cantera catalana deve avere qualcosa di veramente unico, e speciale. Tanto da far esporre in prima persona Xavi, allenatore del Barça, che ha ribadito in conferenza stampa che la sua presenza non rappresenta né un premio, né una particolare investitura: “Lamine è un ragazzo che ci può aiutare perché ha grande talento, ha molta personalità, è bravo nell'uno contro uno, ha l'ultimo passaggio, è forte e sono convinto possa aiutarci. Ci ho parlato, è contento e grato. È pronto, nel caso servisse ci aiutasse”.

D’altronde, lo staff tecnico del settore giovanile aveva già monitorato con attenzione in tempi non sospetti il fulmineo percorso di crescita di questo adolescente nato a Mataró, un comune spagnolo in provincia di Barcellona, il 13 luglio del 2007 da padre marocchino e madre guineana. Già due anni fa era stato integrato nell’Under 16, salvo poi nell’arco di appena dodici mesi salire di...categoria per giocare con l’Under 19, selezione che lo ha visto anche partecipare alla Youth League, la Champions League delle squadre giovanili. Anche le nazionali junior, ça va san dire, si sono accorte di lui: ha già all’attivo 16 presenze ed otto centri con le casacche delle varie selezioni iberiche, dall’Under 15 fino all’Under 19 che lo ha visto esordire a poco più di quindici anni il 25 ottobre 2022. Vista la sua giovane età, non ha ancora una collocazione fissa in campo e non ha svolto un lavoro mirato per specializzarsi, ma intanto questa versatilità accresce ulteriormente il suo valore: è stato comunque più volte schierato sul fronte destro dell’attacco, cosa che gli ha permesso di sfruttare le sue doti di velocità e dribbling.

Sono in molti a ritenere che per Yamal arriverà presto il momento di fare il suo debutto nella Liga, sebbene non sia sufficiente per battere il record di precocità per un esordiente nella massima serie (detenuto da Luka Romero, che il 25 giugno 2020, grazie all'ingresso negli ultimi minuti di gioco della gara persa 2-0 dal Maiorca contro il Real Madrid, a 15 anni e 219 giorni resta il più giovane calciatore a giocare nella Primera División). Ma il primo approccio nel calcio dei grandi c’è già stato, ed il Barcellona sa bene che tale...esposizione comporterà blindare il suo gioiello per evitare una fuga verso altri lidi: il suo contratto scade infatti nel 2024, e le parti sono già al lavoro per assicurare a Lamine una lunga e ben remunerata permanenza in blaugrana.