Calciomercato Juventus, idea Laporte per la difesa

Cambiamenti non ci saranno soltanto a centrocampo e in attacco. La Juventus, in questa sessione estiva di calciomercato, è infatti intenzionata a rinforzare anche il reparto difensivo, nel quale, al momento, soltanto Danilo e Federico Gatti sembrano essere intoccabili. In uscita, al contrario, Alex Sandro, che non rientra più nei piani del club, mentre Gleison Bremer e Leonardo Bonucci potrebbero lasciare Torino in caso di offerte. Da qui la necessità di inserire qualche tassello nell'organico che possa garantire qualità e personalità alla retroguardia di Massimiliano Allegri.

Idea Laporte

Il nome nuovo finito nel mirino del neo ds Federico Giuntoli è quello di Aymeric Laporte, attualmente in forza al Manchester City, club al quale è legato da un contratto fino al 2025. Lo spagnolo non è più ritenuto incedibile dagli inglesi, come dimostra anche il ridotto impiego che di lui ha fatto nel corso dell'ultima stagione Pep Guardiola (24 presenze complessive tra campionato e coppe). Del giocatore, che prima di approdare ai Citizens nel gennaio 2018 aveva militato nell'Athletic Bilbao, la Juventus apprezza doti tecniche e duttilità: Laporte, infatti, può giocare senza sostanziali differenze sia in una linea a quattro che a tre, permettendo così eventualmente ad Allegri di variare modulo senza troppi problemi sia tra una gara e l'altra che all'interno della stessa partita.

A rendere percorribile la pista, inoltre, l'imminente arrivo al Manchester City di Josko Gvardiol, che renderà ancor più marginale il ruolo di Laporte nello scacchiere inglese. I Citizens saranno così disponibili ad ascoltare eventuali offerte nei confronti del difensore, con i bianconeri che potrebbero fare un tentativo per il prestito con diritto di riscatto.