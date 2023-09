Inter, non solo Lautaro: tutte le trattative per il rinnovo

La stagione 2023/2024, per l'Inter, è iniziata nel migliore dei modi. I nerazzurri, nelle prime cinque giornate di campionato, hanno raccolto altrettante vittorie, portandosi subito al comando della classifica. L'unico mezzo passo falso è arrivato in Champions League, dove gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro la Real Sociedad. Un rendimento che conferma la bontà del progetto tecnico, con il club di Steven Zhang, ad oggi, candidato principale alla conquista dello scudetto. E non a caso la società, adesso, vuole blindare alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Le trattative per il rinnovo di contratto

Sempre più leader della squadra è Lautaro Martinez, autore di sei reti nelle prime sei uscite stagionali. L'attuale contratto dell'argentino andrà in scadenza nel 2026, ma i nerazzurri, forti della volontà del giocatore di restare a Milano, mirano ad estendere l'accordo fino al 2028 già nei prossimi mesi. L'Inter, inoltre, vuole blindare Henrikh Mkhitaryan, protagonista di un inizio di stagione sontuoso e assoluto protagonista nel derby vinto contro il Milan. Il contratto dell'armeno scadrà il prossimo giugno, ma il club proporrà al giocatore il prolungamento di almeno un altro anno.

In queste settimane, infine, è tornato sui suoi consueti standard di rendimento Denzel Dumfries, ormai titolare designato sulla corsia destra della squadra di Simone Inzaghi. L'olandese è attualmente legato ai nerazzurri fino al 2025, ma l'Inter, verosimilmente, proporrà all'ex Psv Eindhoven un prolungamento di almeno altri due anni.