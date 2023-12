Perché Lautaro ha dedicato il gol a Bahia Blanca

Una dedica speciale per l'ennesimo gol del capocanonniere della Serie A, Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter dopo il gol alla Lazio, gara vinta 2-0 dai nerazzurri che volano a più quattro sulla Juve in classifica, ha alzato la maglia da gioco scoprendo quella con scritto "Fuerza Bahia Blanca", città natale del giocatore che è stata colpita da una enorme tragedia.

Il tetto di un impianto sportivo è infatti crollato mentre era in pieno svolgimento una gara di pattinaggio, a provocare l'incidente è stato un tornado che flagellato la città argentina. Al momento si contano 13 morti, tra cui forse un bambino, e 14 feriti trasportati all'ospedale municipale.

Il Toro ha segnato anche per loro dopo che in mattinata aveva dedicato un post sui social alle famiglie delle vittime. Tutto il mondo dello sport si è stretto attorno a Bahia Blanca, come testimonia il post su X di Manu Ginobili, grande campione di basket nato proprio nella città argentina: "Molto triste per quello che stanno attraversando il mio club, la mia città e la regione. Un grande abbraccio a tutti e le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. “Forza, Bahia!”