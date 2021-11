Inter, la crisi di Lautaro Martinez: spento ed involuto, El Toro ha smarrito la via del gol

Ha fallito il penalty che avrebbe potuto consegnare alla sua squadra tre punti fondamentali nella rincorsa scudetto e adesso, per Lautaro Martinez, può ufficialmente dirsi aperta la crisi. L'attaccante dell'Inter, suo malgrado, è stato protagonista in negativo nel derby contro il Milan (terminato sul punteggio di 1-1), facendosi ipnotizzare dal dischetto dal portiere rossonero Tatarusanu. Un episodio che certifica il momento difficile dell'argentino, che non trova la via del gol ormai dallo scorso 2 ottobre, quando, su rigore, decise la trasferta sul campo del Sassuolo. Da allora, per "El Toro", sette partite a secco. Un'eternità per uno come lui.

Lautaro Martinez, la crisi dopo un avvio di stagione scoppiettante

Eppure la stagione di Lautaro era iniziata con il botto, con l'attaccante a segno cinque volte nelle prime sette giornate (contro Verona, Sampdoria, Bologna, Atalanta e, appunto, Sassuolo). Poi, per il numero 10, sembra essersi spenta la luce, con un'improvvisa anemia in zona gol accompagnata da prestazioni che si sono fatte via via sempre più grigie ed incolori. Fino ad arrivare a quella contro il Milan, una stecca giunta in una delle serate più attese dell'anno.

L'argentino, in questa fase, sta forse pagando dazio un appannamento fisico causato dal tour de force dovuto non solo agli impegni tra campionato e Champions League con i nerazzurri, ma anche a quelli con la propria Nazionale, di cui, in questi mesi, è ormai divenuto elemento imprescindibile. E probabilmente, in questo momento, avrebbe bisogno di rifiatare, visto che Simone Inzaghi, nel reparto offensivo, può contare anche sulla verve di Correa e di un rigenerato Alexis Sanchez.