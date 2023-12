Inter, quando rientra Lautaro Martinez

L'inattesa sconfitta in Coppa Italia, con i nerazzurri eliminati agli ottavi di finale dal Bologna, ha lasciato in triste eredità l'infortunio di Lautaro Martinez. L'argentino, nel corso della sfida contro i felsinei, è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare, con i successivi esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori. Uno stop pesante, dato che il "toro", in questa prima parte di stagione, ha già segnato ben 17 reti (15 in campionato, competizione nella quale è al momento il capocannoniere, e 2 in Champions League).

L'argentino è rimasto ai box già nella sfida di campionato contro il Lecce, vinta dagli uomini di Simone Inzaghi per 2-0 grazie alle reti di Bisseck e Barella, e sarà costretto a saltare anche l'impegno contro il Genoa del 29 dicembre. Il rientro in campo di Lautaro, infatti, è previsto solamente ad anno nuovo e, più precisamente, per il 6 gennaio, quando l'Inter ospiterà a San Siro il pericolante Verona. In sua assenza, il tandem d'attacco nerazzurro sarà formato da Marcus Thuram e Marko Arnautovic, con quest'ultimo che ha dato incoraggianti segnali di risveglio nelle ultime apparizioni. L'unica alternativa in panchina rimane Alexis Sanchez, ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato (due, invece, i centri realizzati in Champions League).