Gran colpo di mercato della Lavagnese che rinforza il centrocampo con Andrea Marianelli, un profilo di altissimo livello con esperienza in settori giovanili importanti e oltre 30 presenze in Serie C. L'ufficialità è arrivata oggi con questa nota: "La Società comunica di aver trovato l'accordo per usufruire delle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Marianelli...