Lavezzi è stato accoltellato: l'ex giocatore del Napoli in ospedale

Ore di preoccupazione per Ezequiel Iván Lavezzi. L'ex calciatore argentino, soprannominato "El Pocho" sarebbe stato accoltellato a Punta del Este in Uruguay. Lavezzi sarebbe ricoverato presso il Sanatorio Cantegrill da questa notte con "una ferita tagliente all'addome e una frattura all'altezza della clavicola", come riportano i media della città balneare uruguaiana. La polizia, al contrario, parla solo di una lesione alla scapola mentre indaga sull'accaduto.

Al momento non c'è una comunicazione ufficiale dalla clinica e si conosce poco sulla gravità della situazione dell'ex calciatore di 38 anni. Lavezzi si è ritirato dal calcio nel 2019 dopo una lunga carriera che lo ha visto giocare con le maglie di San Lorenzo, PSG, Napoli e la Nazionale Argentina, tra le altre squadre.

Secondo le prime informazioni l'aggressione sarebbe avvenuta nella notte di martedì, presso la sua casa a José Ignacio, dopo una discussione familiare. Alle 5 del mattino, una pattuglia della polizia sarebbe accorsa nella sua abitazione dopo una chiamata di emergenza. Lavezzi era con la compagna e parte della sua famiglia.

L'ex calciatore sarebbe stato in compagnia della sua compagna e di parte della sua famiglia, quando è stato trasportato in ospedale. Questa è la prima versione diffusa dalla polizia di Maldonado, in attesa delle dichiarazioni di Lavezzi e dei testimoni dell'accaduto.

