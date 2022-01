Lazio - Atalanta 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio pareggia in casa per 0 a 0 contro l'Atalanta decimata da infortuni e Covid. La peggior partita stagionale della squadra biancoceleste che non riesce a dare ritmo alla partita. Lenta, prevedibile, mai pericolosa. Gli uomini di Sarri non subiscono nulla, ma non creano nessun pericolo all'attenta retroguardia bergamasca che cancella dal campo di gioco Immobile. Pesa sicuramente sulla prestazione della squadra biancoceleste i 120 minuti di martedì contro l'Udinese di Coppa Italia, ma la Lazio è stata davvero deludente contro un avversario in piena emergenza. Da rivedere pure i cambi, tardivi e che non cambiano l'andamento della partita. Urgono rinforzi, interventi sul mercato al più presto.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (24' st Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (34' st Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Floriani, Vavro, Bertini, André Anderson, Romero, Moro, Muriqi, Jony. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Scalvini (16' st Maehle), Pezzella; Miranchuk (26' st Toloi), Pessina (40' st Sidibe), Piccoli (40' st De Nipoti). A disposizione: Sportiello, Rossi, Giovane, Oliveri, Panada. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

NOTE: Ammoniti: Pezzella, Zappacosta, Toloi (A). Recupero: 0' pt, 3' st.

Lazio - Atalanta 0-0 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Lazio - Atalanta 0-0 giocata sabato 22 gennaio sono disponibili su Sky Sport