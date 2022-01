Lazio, verso l’Atalanta tra infortuni e mercato in stallo

E’ bastato un guizzo di Immobile a garantire alla Lazio il biglietto valido per l’ingresso nei quarti di finale di Coppa Italia, riempiendo quel vuoto realizzativo emerso nei 90’ regolamentari. Una toppa d’autore, quella messa dal bomber nel match contro l’Udinese, che collima perfettamente col buco venutosi a creare il quale, chiusa momentaneamente la parentesi infrasettimanale del secondo trofeo nazionale, torna però nuovamente a palesarsi.

La prima criticità è legata alla lista degli indisponibili, che in queste prime due settimane del 2022 sembra essere sempre ben fornita. Sabato sera all’Olimpico arriva l’Atalanta, sfida che da diversi anni ha sempre regalato spettacolo ed emozioni, ma che vedrà infatti i biancocelesti nuovamente alle prese con l’emergenza defezioni. Niente Cataldi, appiedato dal giudice sportivo, sicuro il forfait di Pedro (che potrebbe rivedersi in campo dopo la sosta, una volta superati i problemi muscolari al polpaccio), di Akpa Akpro ed Acerbi e possibile anche quello di Zaccagni, le cui condizioni vengono costantemente monitorate dallo staff medico laziale. Il tutto senza scordare Basic, Radu, e André Anderson, da alcuni giorni scomparsi dai radar nelle sedute di allenamento giornaliere.

In una situazione non propriamente rosea, non sono motivo di conforto nemmeno le news provenienti dal fronte mercato. E’ acclarata la necessità della Lazio di vendere, prima di dedicarsi alle operazioni in entrata, in modo da far salire l’indice di liquidità altrimenti incrementabile solo con una nuova immissione di denaro fresco (come peraltro accaduto in estate). Ma in uscita le trattative sembrano essersi impuntate, perlomeno quelle riguardanti Muriqi e Lazzari, principali indiziati a salutare Roma prima della fine della finestra di mercato invernale. Sulla punta rimane vivo l’interesse del Cska Mosca, sebbene con meno entusiasmo di quello fatto registrare nei giorni seguenti, così come restano in piedi le piste che portano oltremanica e anche nella vicina Francia, forse meno gradite dal giocatore che non ha mai nascosto la volontà di ritornare in Turchia. Per il terzino la destinazione più probabile resta Bergamo, operazione legata però ad un giro di giocatori che porterebbe prima Hateboer in Premier (Newcastle) e successivamente l’esterno biancoceleste alla corte di Gasperini.

Permane la fase di stallo, quindi, nel lavoro della dirigenza capitolina volto a soddisfare le richieste di un Sarri che sta attingendo dalla rosa a piene mani, coinvolgendo anche giocatori precedentemente utilizzati col contagocce (come è il caso dello slovacco Vavro, dato da settimane per partente e su cui pare si sia mosso il Rayo Vallecano in Liga). Il tempo, intanto, corre e si fa sempre più tiranno per inseguire i sogni, come Parisi dell’Empoli (su cui si sono mosse anche le big di Serie A) o il giovane Burkardt del Mainz ma anche per rincorrere rinforzi che potrebbero avere meno pretendenti in questa fase, come il prezioso jolly difensivo Casale del Verona e Vecino destinato a concludere la sua esperienza con la casacca dell’Inter. Pochi giorni a disposizione e margini di manovra per ora risicati da una parte, diversi infortuni e necessità di rimpolpare l’organico dall’altra. E sullo sfondo, la prima metà di un Febbraio che vedrà la Lazio incrociare in dieci giorni Fiorentina e Bologna in campionato, più Milan in Coppa Italia e Porto in Europa League. Forse la sosta di fine mese imiterà la notte nel portare consiglio, ma i tifosi si augurano che porti anche qualche buona notizia in più.