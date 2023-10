Lazio-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Si gioca all’Olimpico una delle sfide più interessanti dell’ottava giornata di Serie A. Davanti al pubblico di casa, una Lazio ancora claudicante in campionato cerca la seconda vittoria consecutiva in stagione, dopo il blitz firmato a Glasgow contro il Celtic in Champions. Fermi a quota sette in classifica, i biancocelesti si sono sbloccati davanti ai propri tifosi piegando 2-0 il Torino nell’ultimo impegno casalingo ed attendono ora l’Atalanta in serie positiva da cinque incontri. Al vertice della graduatoria in Europa, per effetto delle affermazioni ottenute nel gruppo D di Europa League contro Czestochowa e Sporting Lisbona, i nerazzurri hanno complessivamente portato a casa ben cinque clean sheet nelle prime sette in Serie A per la prima volta nella loro storia: una solidità difensiva che ha permesso di recuperare terreno e riportarsi a ridosso della zona Europa. La sfida più recente, risalente all’11 febbraio scorso, ha visto l’affermazione dei lombardi per 2-0: un successo che ha portato a 37 il numero delle vittorie negli scontri diretti, solo contro il Bologna la “Dea” ha ottenuto nel massimo campionato più volte i tre punti.

Lazio-Atalanta, le scelte di Sarri

Apprensione per Ciro Immobile, con gli esami diagnostici che hanno scongiurato il rischio di una lesione ma che potrebbe essere risparmiato lasciando posto a Castellanos nel tridente d’attacco, che dovrebbe contemplare Pedro (favorito su Felipe Anderson) e Zaccagni. Il capitano biancoceleste non figura nell’elenco dei convocati dell’Italia, al pari di Casale e Romagnoli che formeranno la coppia centrale difensiva. La retroguardia a protezione di Provedel si completerà con Marusic ed uno tra Hysaj e Pellegrini: probabile infatti la rinuncia a Lazzari uscito acciaccato dal match di Glasgow. Ballottaggi aperti a centrocampo: possibile turno di riposo per Vecino, in cabina di regia duellano per una maglia Rovella e Cataldi, come interni la scelta dovrebbe ricadere su Luis Alberto e Guendouzi favorito su Kamada.

Lazio-Atalanta, le scelte di Gasperini

Problemi di carattere muscolare mettono fuori gioco Djimsiti, con la difesa nerazzurra che pertanto all’Olimpico contemplerà Scalvini in mezzo più Toloi e Kolasinac ad agire da braccetti. Nel cuore della mediana si accomoderanno Ederson e De Roon, più Zappacosta a destra e Ruggeri dalla parte opposta (in vantaggio su Holm) a presidiare le corsie laterali. Sul fronte offensivo reclama spazio Pasalic, ma la sensazione è che dal 1’ verranno schierati Koopmeiners, De Ketelaere e Lookman, con quest’ultimo pronto ad essere avvicendato con Muriel. Tra i pali restano in concorrenza Musso e Carnesecchi, col primo favorito.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Lazio-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Atalanta, in programma domenica 8 ottobre alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.