Lazio-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una doppia sfida interna per accelerare un andatura che, nelle ultime settimane, è stata troppo compassata. Prima del Cluj in Conference League, la Lazio attende all’Olimpico un’Atalanta già battuta all’andata: ma l’affermazione al Gewiss Stadium è stata solo la seconda negli ultimi undici incroci, al punto che i biancocelesti potrebbero per la prima volta dalla stagione 2016/2017 avere la meglio sugli orobici in entrambi i confronti proposti dal calendario di serie A. L’ultimo successo davanti al pubblico di casa risale infatti al 15 gennaio 2017: finì 2-1 in rimonta con i gol di Milinkovic-Savic – al suo quarto centro contro i nerazzurri – e Immobile che ribaltarono il vantaggio di Petagna. In questo preciso momento della stagione, la situazione della “Dea” – la seconda miglior formazione del torneo per rendimento esterno dietro il Napoli – è analoga ai padroni di casa: un gennaio convincente, ma due scivoloni recenti che hanno sancito l’uscita di scena dalla Coppa Italia (0-1 a San Siro con l’Inter) e la fine della striscia di imbattibilità (tre vittorie e due pareggi prima dello scivolone in trasferta contro il Sassuolo).

Lazio-Atalanta, le scelte di Sarri

Un problema alla coscia rischia di mettere fuori gioco Cataldi: la decisione sul suo impiego verrà probabilmente presa “last minute”, con Vecino – più di Marcos Antonio – in preallarme per sostituirlo, “scortato” ai fianchi da Milinkovic Savic e Luis Alberto. Nel tridente offensivo, Immobile al centro con Zaccagni e Felipe Anderson (favorito su Pedro) sugli esterni, mentre la difesa sarà diretta da Romagnoli affiancato in mezzo da Casale. Dubbio sugli esterni bassi: Marusic appare piuttosto certo della maglia dal 1’, mentre Lazzari è in ballottaggio con Hysaj. Tra i pali si sistemerà Provedel.

Lazio-Atalanta, le scelte di Gasperini

Partita numero 250 sulla panchina orobica per il tecnico piemontese, che dovrà rinunciare a Mario Pasalic (fermato da un trauma distorsivo alla caviglia destra) oltre agli squalificati Maehle e Muriel. Rientro nei ranghi, invece, per Palomino e Zappacosta, che in settimana hanno lavorato alternativamente col gruppo ed individualmente. Per il primo c’è la possibilità di rientrare titolare insieme a Toloi e Scalvini nella difesa a protezione di Musso, facendo così scivolare Djimsiti in panchina. Il secondo è in ballottaggio con Ruggeri per presidiare la fascia sinistra, con Hateboer sulla corsia opposta ed il cuore della mediana tutto olandese Koopmeiners-De Roon. Sul fronte offensivo, duello serrato per una maglia dal 1’ tra Boga ed Ederson, mentre la coppia formata da Lookman e Højlund appare in vantaggio, insidiata però da uno Zapata che reclama spazio.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri, Ederson, Lookman, Højlund. All. Gasperini

Lazio-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Atalanta, in programma sabato 11 febbraio alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.