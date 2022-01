Lazio-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Olimpico teatro della sfida tra Lazio-Atalanta e balcone con vista Europa per le due contendenti: i biancocelesti non possono permettersi il lusso di sganciarsi dal trenino in lotta per Conference ed Europa League, gli orobici devono guardarsi soprattutto dalla rimonta di una Juventus che ora vede a portata di tiro il quarto posto occupato dai nerazzurri. La squadra bergamasca a Roma può allungare il suo record di imbattibilità esterna in A, che dura da diciassette incontri e quasi un anno (ultimo passo falso l’8 marzo 2021 a San Siro con l’Inter), ma dal canto suo la Lazio tra le mura amiche ha un rendimento da Champions (2,10 punti di media a incontro, peggio solo di Inter e Fiorentina) ed una recente efficacia offensiva davvero invidiabile, con dieci reti negli ultimi tre impegni casalinghi. Due le curiosità statistiche: il recente trend positivo dell’Atalanta contro i biancocelesti (dieci punti conquistati nei quattro confronti che precedono quello di domani) e l’attitudine al gol nei minuti di recupero, con sette centri per i nerazzurri e cinque per i laziali in piena “Zona Cesarini”. Infine, favorevole ai padroni di casa il bilancio complessivo delle sfide tra Serie A e B: 24 vittorie contro 14, oltre ai 18 pareggi.

Lazio-Atalanta, le scelte di Sarri

Il tecnico biancoceleste deve valutare le condizioni di un giocatore per reparto, che potrebbe modificare last minute l’undici di partenza. In attacco, accanto a Felipe Anderson e Immobile, oltre a Pedro (out per un problema muscolare al soleo) è in dubbio Zaccagni, il quale deve smaltire una contusione alla caviglia rimediata in Coppa Italia: il piano B è rappresentato dall’utilizzo dal 1’ del giovane Raul Moro, o come alternativa l’avanzamento di Lazzari nel ruolo di esterno alto. A centrocampo sicuro il forfait di Akpa Akpro e dello squalificato Cataldi: l’eventuale recupero di Basic darebbe una soluzione in più al tris in mediana obbligatoriamente formato da Milinkovic Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva. In difesa, sicuri Hysaj e Marusic ai lati ed in mezzo Luiz Felipe, con Patric ancora al fianco del brasiliano se Radu dovesse nuovamente alzare bandiera bianca. In porta, favorito Strakosha su Reina.

Lazio-Atalanta, le scelte di Gasperini

Formazione nerazzurra legata al possibile recupero di una parte dei giocatori presenti nella lista degli indisponibili, che al momento conta Toloi, Maehle, Gosens, Zapata, Malinovskyi, Ilicic e Hateboer. Trapela però ottimismo per i primi due, i quali potrebbero essere utilizzati da Gasperini sin dal 1’. In difesa, davanti a Musso, dovrebbero quindi accomodarsi Palomino, Demiral e Toloi (eventualmente rimpiazzabile da Djimsiti), mentre a centrocampo Maehle si sistemerebbe a sinistra (con Pezzella come alternativa), Zappacosta a destra ed al centro Freuler e De Roon. In avanti, Pessina e Pasalic ad innescare Muriel, con Koopmeiners a partire dalla panchina.

Lazio-Atalanta , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle, Pasalic, Pessina, Muriel. All. Gasperini

Lazio-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Atalanta sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellte, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.