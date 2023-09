Lazio-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio cerca nell’esordio in Champions il modo di mettersi alle spalle le tre sconfitte che hanno macchiato le prime settimane di campionato. Il blitz del “Maradona”, con il successo sul campo del Napoli campione d’Italia, si è rivelato un lampo in un avvio di Serie A sottotono, con i passi falsi contro Lecce e Genoa e la sconfitta di sabato sera allo “Stadium” contro la Juventus. La squadra di Sarri potrà contare sull’apporto del pubblico dell’Olimpico per voltare pagina: nel breve volgere di otto giorni sarà infatti di scena tre volte davanti ai suoi tifosi, ospitando anche Monza e Torino dopo il confronto con l’Atletico Madrid che costituisce il primo impegno nel cammino europeo.

I Colchoneros, dopo essere partiti col piede giusto in campionato (3-1 al Granada e l’umiliante 7-0 inferto al Rayo Vallecano in uno dei derby di Madrid, a cui si aggiunge lo 0-0 sul campo del Betis), sono incappati in una netta sconfitta al Mestalla contro il Valencia nel match valevole per il quarto turno della Liga. La gara dell’Olimpico avrà inoltre un significato particolare per l’Atletico, visto che precederà l’attesissimo derby con il Real programmato per domenica sera al Cívitas Metropolitano. Solo quattro gli incroci tra le due formazioni, i primi due risalenti alla semifinale di Coppa Uefa 1997/98, coi biancocelesti che riuscirono a conquistare la finale (poi persa con l’Inter) in virtù dell’1-0 in Spagna a cui fece seguito lo 0-0 dell’Olimpico. Doppia sconfitta invece nell’edizione 2011/2012 di Europa League, nella quale la corsa della Lazio venne interrotta dai biancorossi che nel doppio confronto dei sedicesimi di finale si imposero 3-1 e 1-0.

Lazio-Atletico Madrid, le scelte di Sarri

Due possibili modifiche all’undici di partenza che scenderà in campo nel debutto stagionale europeo. A centrocampo dovrebbe scoccare l’ora di Guendouzi, che rileverebbe Kamada affiancando Cataldi e Luis Alberto, mentre nella difesa davanti a Provedel crescono le quotazioni di Pellegrini come esterno basso a sinistra, con Marusic sul fronte opposto e la coppia centrale formata ancora da Casale e Romagnoli. In attacco nessuna variazione, con capitan Immobile a guidare il tridente che si completerà con Felipe Anderson e Zaccagni.

Lazio-Atletico Madrid, le scelte di Simeone

Il tecnico argentino deve fare i conti con un centrocampo pesantemente incerottato: oltre a Koke (alle prese con un problema muscolare) ed a De Paul (a cui è stata diagnosticata una lesione alla coscia dopo gli impegni con la nazionale), i biancorossi dovranno fare a meno per un lungo periodo di Lemar, che finirà sotto i ferri per la rottura del tendine d’achille. In mezzo al campo dovrebbero pertanto trovare posto Llorente, Saul e Barrios, con uno tra Azpilicueta e Molina a presidiare la fascia destra e la corsa a tre tra Samuel Lino, Galan e Riquelme per il posto nel versante opposto. Un dubbio anche nella difesa che proteggerà capitan Oblak tra i pali: con Söyüncü tornato acciaccato dopo le gare con la sua nazionale, dovrebbe toccare al terzetto composto da Savic, Hermoso e Witsel con Giménez come alternativa. Abbondanza in avanti: favoriti Griezmann e Morata su Depay e Correa.

Lazio-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Witsel, Hermoso, Savic, Molina, Barrios, Llorente, Saul, Samuel Lino, Griezmann, Morata. All. Simeone

Lazio-Atletico Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Atletico Madrid, in programma martedì 19 settembre alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in chiaro su Mediaset (Canale 5) e su Sky per i possessori di abbonamento. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.