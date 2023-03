Lazio-Az Alkmaar, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Galvanizzata dal successo ottenuto al “Maradona”, la Lazio torna a calcare il palcoscenico europeo dopo il successo nel doppio confronto di spareggio contro il Cluj. L’avversario proposto dagli ottavi di finale di Conference League è l’Az Alkmaar, in quella che rappresenta una sfida inedite nelle competizioni continentali. Gli olandesi si sono qualificati direttamente alla fase ad eliminazione diretta della Coppa, in virtù del primo posto nella Pool E terminata con un bottino di cinque vittorie ed una sola sconfitta (a Nicosia, contro l’Apollon). Ma le Kaaskoppen (letteralmente “teste di formaggio”) stanno camminando spedite anche in Eredivisie, dove stazionano nel gruppo di testa che comprende un poker di squadre – ci sono anche Feyenoord, Ajax e PSV Eindhoven – ricomprese in sei punti a dieci giornate dalla conclusione. Situazione analoga a quella della Lazio, salita ora al terzo posto con un bilancio di quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque uscite tra campionato e Conference, mantenendo sempre la porta inviolata.

Lazio-Az Alkmaar, le scelte di Sarri

Sicura l’assenza di Immobile, fermato da un fastidio muscolare che obbligherà l’allenatore biancoceleste a riproporre la soluzione Felipe Anderson falso nueve con Pedro e Zaccagni ai lati, più Cancellieri pronto all’ingresso in corso d’opera. Il capitano non è il solo ad avere accusato problematiche fisiche: tra i possibili forfait c’è anche quello di Casale, con Gila e Patric che dovrebbero quindi comporre la coppia centrale a protezione del portiere di Coppa Maximiano, mentre le corsie esterne dovrebbero essere presidiate da Lazzari e Marusic (ma prende corpo l’opzione Pellegrini, fruibile anche durante l’incontro). A centrocampo possibile turno di riposo per Vecino e Luis Alberto: Cataldi agirà come play con ai fianchi Milinkovic Savic e Basic.

Lazio-Az Alkmaar, le scelte di Jansen

Nella lista dei convocati degli olandesi non figurano né il lungodegente capitano Martins Indi, né il suo collega di reparto Beukema, così come De Wit. A dare man forte ci saranno i giovani Owusu-Oduro e Schouten, precettati dal settore giovanile. La formazione dovrebbe prevedere il capitano della nazionale australiana Ryan tra i pali (arrivato a gennaio dal Copenhagen), protetto da una difesa che prevede Sugawara e Kerkez esterni bassi ed al centro la coppia formata da Chatzidiakos e Goes. Diga mediana composta da Reijnders e Clasie, mentre tra le linee dovrebbero disporsi Odgaard e Karlsson sugli esterni con al centro il vincitore del ballottaggio tra Mihailovic e la new entry Mijnans, aggregatosi al gruppo dopo la finestra invernale di mercato e proveniente dallo Sparta Rotterdam. In avanti, l’attaccante della nazionale greca Vangelis Pavlidis.

Lazio-Az Alkmaar, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Gila, Casale, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Az Alkmaar (4-2-3-1): Ryan, Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez, Clasie, Reijnders, Odgaard, Mijnans, Karlsson, Pavlidis. All. Jansen

Lazio-Az Alkmaar, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Az Alkmaar, in programma martedì 7 marzo allo stadio Olimpico di Roma con inizio alle 18.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.