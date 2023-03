Lazio, perchè ora il mese di marzo diventa decisivo

Chi vince ha sempre ragione. Jansen, tecnico dell’Az, ne ha da vendere quanto dice che, in fondo la sua squadra non ha rubato nulla. La “Dura lex, sed lex” è applicabile anche al calcio, specie se se è quella del gol, che non ammette eccezioni perché per vincere bisogna segnare. Se poi ci si concede qualche leziosismo evitabile, si sciupa non concretizzando adeguatamente, allora si rischia tanto: la Lazio se n’è accorta, aprendo la strada alla tre giorni europea delle squadre italiane con una sconfitta che assume i contorni di promemoria, di lezione che le nostre rappresentanti dovranno tenere bene a mente. Perché non è bastato sbloccare il risultato, e giocare mezz’ora di elevata qualità mettendo alle corde una squadra che magari sì, possiede meno qualità individualmente, ma ha dimostrato che non battaglia con le prime in Eredivisie a caso. E che in quanto a pragmatismo, ha poco da imparare.

Poi c’è il capitolo “attacco”, tasto dolente perché ancora una volta l’assenza di Immobile al centro del fronte offensivo pesa. Tanto quanto quella di una prima punta in grado di farne le veci – carenza cronica nell’organico biancoceleste – e di recitare naturalmente il suo ruolo di riferimento centrale, senza essere adattato nella posizione per necessità. Ed anche se nella stagione attuale il bilancio degli incontri senza capitano in campo è di perfetta parità (quattro vinte e quattro perse), per ora i due k.o. più pesanti sono proprio quelli europei. Il primo in Olanda, lo 0-1 col Feyenoord che ha causato la retrocessione in Conference, il secondo ancora contro un’olandese, più grave poiché rischia di compromettere il cammino continentale decretando un’uscita di scena clamorosa (ed anche economicamente penalizzante), in relazione alle aspettative riposte sulla squadra dopo la discesa dall’Europa League.

La prossima settimana servirà, pertanto, svoltare. Ed anche infrangere un tabù non di poco conto, visto che nelle ultime...sei campagne europee, la Lazio in trasferta ha sempre faticato, portando a casa solo in quattro occasioni su venticinque la vittoria (l’ultima risale a novembre 2021 a Mosca col 3-0 alla Lokomotiv). Ci sarà prima il Bologna, nell’anticipo di sabato del Dall’Ara, per affilare le armi prima del return-match in Olanda, una sfida con vista derby – in programma la domenica successiva – e snodo essenziale nella stagione biancoceleste.