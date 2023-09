Lazio, la lista Champions League 2023/2024: le scelte di Sarri

I piccioni presi con una fava – ovvero la vittoria sul campo del Napoli campione in carica – sono molto più di due. Fare bottino pieno al “Maradona” ha significato innanzitutto ottenere la prima vittoria in campionato e cancellare i due k.o. con Lecce e Genoa, poi presentarsi alla sosta imposta dagli impegni delle nazionali con meno ansia (alla ripresa ci saranno la trasferta di Torino contro la Juventus e l’esordio in Champions contro l’Atletico Madrid). Infine, sul campo dei partenopei sono andati a segno Luis Alberto e Kamada, e per i tifosi è stato confortante sia vedere l’ottimo impatto avuto dal nipponico sia la risposta dello spagnolo alle polemiche ed ai mal di pancia estiva che ne avevano messo in discussione la permanenza sulla sponda biancoceleste della Capitale.

Ed a proposito del debutto in Champions League, nella lista di coloro i quali potranno essere utilizzati spicca l’assenza di Toma Basic. Niente palcoscenico continentale per il centrocampista croato, il quale nel corso dell’estate è stato più volte accostato ad alcuni club, anche di Serie A. La dirigenza spingerebbe in questa direzione e vorrebbe pertanto trovare una destinazione che incontrasse il gradimento del giocatore, il quale però ha sempre manifestato l’intenzione di voler restare a Roma e giocarsi le sue carte. L’unica possibilità, a questo punto, è costituita dal mercato turco il quale chiuderà con leggero ritardo rispetto agli altri campionati europei: la SuperLig ha già corteggiato Vecino il quale, però, è stato blindato da Sarri. Le ultime indiscrezioni danno il Trabzonspor sulle tracce di Basic: il club di Trebisonda avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, con l’obbligo di dover chiudere la trattativa entro il 15 settembre.

Intanto, per nove giocatori del gruppo di mister Sarri lo stop della Serie A non significherà pausa dagli impegni ufficiali. Infatti, Kamada, Hysaj, Immobile, Provedel, Zaccagni, Romagnoli, Casale, Marusic e Gonzalez sono stati convocati dalle rispettive nazionali che scenderanno in campo nei prossimi dieci giorni. Casale, Provedel, Immobile, Romagnoli e Zaccagni sono nell’elenco stilato dal nuovo ct Spalletti che guiderà l’Italia nei match contro Macedonia ed Ucraina, valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. A caccia di un pass per la prossima competizione continentale ci sarà anche l’Albania di Hysaj (che affronterà Repubblica Ceca e Polonia) ed il Montenegro di Marusic (che sfiderà Lituania e Bulgaria). E’ invece già tempo di prequalificazioni per il Mondiale 2026 per il Paraguay di Diego Gonzalez (contro Perù e Venezuela), mentre Kamada risponderà alla convocazione del Giappone per le amichevoli contro Germania e Turchia.