Alla scoperta del Bayern, prossimo avversario della Lazio in Champions

I titoli nazionali sono 63, più della metà costituiti da quello scudetto nazionale conquistato ininterrottamente dal torneo 2012/2013, a cui si aggiungono sei Champions e persino una Coppa delle Coppe ormai uscita dall’elenco delle competizioni continentali. Basterebbe questo ad identificare il Bayerische Riese, ovvero il “Gigante Bavarese”, quel Bayern Monaco ricompreso da anni nell’élite del calcio europeo e mondiale. Ed a cui un sigillo internazionale comincia a mancare, dopo la scorpacciata del 2020 che ha visto la squadra tedesca in pochi mesi issarsi sul tetto d’Europa prima e del Mondo poi, levandosi anche la soddisfazione di mettere in bacheca la SuperCoppa Uefa.

L’elemento di novità quest’anno è rappresentato dall’inseguimento a cui il Bayern è costretto in Bundesliga, alle spalle di un’avversaria ancora imbattuta dopo ventuno giornate. I cinque punti di distacco dal Leverkusen in fondo stanno tutti nell’epilogo dei due scontri diretti, che hanno visto i bavaresi pareggiare in casa la quarta d’andata e quindi perdere 3-0 nel return match, senza riuscire ad andare a segno per la quarta volta in stagione. Diversa la storia in una Champions la cui fase a gironi è stata superata praticamente in carrozza, con sedici punti in sei partite – solo Real e Manchester City hanno fatto meglio – facendo cilecca solo a qualificazione già acquisita nello 0-0 interno col Copenhagen. E proprio al palcoscenico europeo che il Bayern sembra quest’anno puntare con decisione, dopo l’uscita di scena nelle ultime tre edizioni sempre ai quarti di finale, con Paris Saint Germain, Villareal e City.

Per riuscire nell’impresa, il Bayern punterà soprattutto sull’impressionante ruolino di marcia casalingo. Non perfetto, visti gli scivoloni nella finale casalinga di Supercoppa (0-3 contro il Lipsia) ed in campionato contro il Werder Brema, ma capace di garantire di 43 gol in 15 partite, undici delle quali vinte. Prima della gara di ritorno dell’Allianz, la squadra di Tuchel farà tappa all’Olimpico, in quella che costituisce la sedicesima trasferta dell’anno. Un solo pareggio nelle precedenti, risalente a fine settembre: alla Lazio il compito di fermare l’avanzata bavarese verso il trono d’Europa.