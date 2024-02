Lazio-Bayern Monaco, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il primo turno ad eliminazione diretta della Champions pone la Lazio dinnanzi ad un Everest da scalare. Sfida estremamente complessa, ma molto stimolante quella che attende i biancocelesti di Sarri, che si troveranno di fronte un Bayern Monaco ancora imbattuto nella competizione e secondo nella Bundesliga. Per la squadra capitolina è la terza esperienza nel tabellone “tennistico” proposto dalla seconda fase della Champions, con precedenti non troppo incoraggianti visto che nelle due precedenti apparizioni sono arrivate l’eliminazione ai quarti contro il Valencia nell’edizione 1999/2000 e agli ottavi di finale proprio contro i bavaresi, che si sono imposti 4-1 all’Olimpico e 2-1 in casa. Sarà pertanto una Lazio a caccia dell’impresa, che sarebbe tale anche in considerazione dello “storico” recente: nelle ultime dodici sfide contro squadre italiane nella competizione il Bayern infatti non ha mai perso (vincendo peraltro le cinque più recenti comprese quelle contro i biancocelesti), e nelle ultime dodici partecipazioni agli ottavi di finale è stato estromesso dalla corsa al titolo una sola volta, nell’edizione 2018/2019 dal Liverpool che poi ha alzato il trofeo.

Lazio-Bayern Monaco, le scelte di Sarri

In casa biancoceleste vanno verso il forfait sia Rovella (alle prese con la pubalgia) che Zaccagni che sta smaltendo il problema al piede ma non sembra ancora pronto. Cauto ottimismo invece per Patric, il quale dovrebbe essere recuperabile almeno per la panchina. La difesa a protezione di Provedel dovrebbe così prevedere Hysaj e Marusic esterni bassi (con il sacrificio di Lazzari) e la coppia Romagnoli-Gila in mezzo, con Casale attardato nella volata per un posto da titolare. In avanti Immobile guiderà il tridente con Felipe Anderson e Isaksen, più dubbi invece sul centrocampo, visto che Vecino non è al meglio: possibile il ricorso a Cataldi play, con Guendouzi e Luis Alberto ai fianchi in ballottaggio con un Kamada che punta ad un posto nell’undici titolare.

Lazio-Bayern Monaco, le scelte di Tuchel

Assenti nella lista dei convocati sia Laimer che Davies nel reparto difensivo, che Coman e Gnabry in quello avanzato. L’allenatore dei bavaresi potrebbe accantonare la difesa a tre vista all’opera nell’ultima uscita contro il Leverkusen, tornano ad una retroguardia a quattro davanti a Neuer con il recuperato Upamecano e Kim al centro (favoriti rispetto a Dier e De Ligt) con Mazraoui e Guerreiro terzini. Diga mediana che potrebbe nuovamente contare su Kimmich – che ha smaltito l’infortunio alla spalle ed è rientrato domenica a gara in corso – sebbene restino favoriti Goretzka e Pavlovic per partire dal primo minuto. In avanti, il bomber Kane sarà supportato da Musiala, Sané e Müller, con Tel e Choupo-Moting a dare man forte partendo dalla panchina.

Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Musiala, Kane. All. Tuchel

Lazio-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Bayern Monaco, in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Amazon Prime. Per seguire il match su Amazon Prime si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.