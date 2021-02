Lazio-Bayern Monaco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida, sulla carta, quasi impossibile. La Lazio, nella serata di martedì 23 febbraio (fischio d'inizio alle 21), ospiterà allo stadio Olimpico il Bayern Monaco nella gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un doppio confronto al quale i biancocelesti sono arrivati dopo aver ottenuto il secondo posto nel gruppo F alle spalle di Borussia Dortmund e davanti a Bruges e Zenit, mentre i tedeschi hanno chiuso al comando il girone A davanti ad Atletico Madrid, Salisburgo e Lokomotiv Mosca. Il pronostico pende tutto dalla parte dei bavaresi campioni in carica, ma la formazione di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria, proverà a mettere in difficoltà gli uomini di Flick.

Lazio-Bayern Monaco in tv e streaming

La partita Lazio-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in chiaro su Mediaset, che trasmetterà l'evento su Canale 5. Il match potrà inoltre essere seguito in streaming su Sky Go, Now Tv (acquistando uno dei pacchetti che comprenda la sfida) e Mediaset Play.