Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni: Correa al fianco di Immobile

Una sfida complicatissima, sulla carta quasi proibitiva. La Lazio, reduce dalla vittoria in campionato per 1-0 contro la Sampdoria, ospiterà allo stadio Olimpico nella serata di martedì 23 febbraio il Bayern Monaco campione in carica nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (fischio d'inizio alle 21). Una gara nella quale i biancocelesti saranno chiamati ad una prestazione super se vorranno impensierire i tedeschi, leader della Bundesliga con due lunghezze di vantaggio sul Lipsia ma reduci da appena un punto conquistato nelle ultime due gare.

Lazio-Bayern Monaco, le scelte dei due allenatori

Simone Inzaghi, per la sfida contro il Bayern Monaco, si affiderà al consueto 3-5-2, con Correa (favorito), Caicedo e Muriqi a contendersi una maglia in attacco al fianco di Ciro Immobile. Sulla corsia di destra di centrocampo, dopo la squalifica in campionato, tornerà Lazzari, con Marusic dall'altra parte. In mezzo spazio ai titolarissimi Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, con la retroguardia composta invece da Patric, Acerbi e Musacchio viste le assenze di Radu e Luiz Felipe.

Dall'altra parte Flick, che dovrà fare a meno di Muller, Douglas Costa, Pavard, Gnabry e Tolisso, risponderà con il 4-2-3-1. In attacco Lewandowski, sostenuto alle sue spalle da Sané, Musiala e Coman. Coppia di centrocampo composta da Kimmich e Goretzka, mentre in difesa ci saranno Sule, Boateng, Alaba e Davies.

Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski. All. Flick.