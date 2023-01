Lazio, verso il Bologna: le condizioni di Ciro Immobile

La vittoria del Mapei Stadium, che porta in doppia cifra il numero delle affermazioni in campionato, ha per la Lazio un prezzo da pagare. Peraltro piuttosto salato, costituito dalla rinuncia, almeno per la prossima sfida in calendario, ad un Ciro Immobile che sarà costretto al forfait nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì sul prato dell’Olimpico contro il Bologna. Appena un quarto d’ora di gioco contro il Sassuolo, poi lo stop per un fastidio al flessore della coscia destra, accompagnato dalla speranza di essersi fermato in tempo per evitare uno stiramento che comporterebbe un’assenza non misurabile in giorni, ma in settimane. Per fare chiarezza serviranno opportuni esami strumentali, da effettuare nelle prossime ore, con l’obiettivo di capitan Ciro che si sposta dall’infrasettimanale di Coppa a quella di martedì prossimo in campionato, quando all’Olimpico arriverà il Milan in un match con vista Champions da non fallire.

Due le verità insindacabili: la prima è rappresentata da questa sopraggiunta fragilità di un giocatore che per la maglia biancoceleste ha dato e continua a dare tantissimo, tutto, ma non nella misura in cui vorrebbe, complici i...cartellini rossi arrivati da criticità muscolari. Quello di Reggio Emilia è il quarto stop stagionale per Immobile: a settembre le noie alla coscia destra, un mese più tardi contro l’Udinese lo stiramento di grado medio al bicipite femorale sinistro (con cinque gare saltate), quindi a novembre i capricci al flessore che lo inserirono tra gli assenti della gara contro la Juventus. La seconda è la necessità, sempre più impellente ormai, di garantire a mister Sarri un sostituto naturale nel ruolo. Che ancora non c’è, e contro il Bologna la soluzione d’emergenza sarà con ogni probabilità ancora quella di riciclare Pedro o Felipe Anderson al centro del tridente, come peraltro visto – con buoni risultati, va detto – contro il Sassuolo.

E’ chiaro che, arrivati a metà gennaio, il tempo stringe. Anche perché c’è sempre l’indice di liquidità a subordinare le operazioni del club, vincolato pertanto nel dare priorità ai movimenti in uscita prima di ragionare sulle possibili entrate. La pista che porta a Federico Bonazzoli rimane tra quelle più percorribili, ma è correlata a quelle che saranno le scelte della Salernitana, dove il cambio di guida tecnica potrebbe anche modificare le strategie di mercato in queste ultime settimane, apportando dei cambiamenti alle gerarchie in tutti i reparti, quindi attacco compreso. Nel frattempo, Luis Alberto sembra aver definitivamente archiviato i rumors legati al suo approdo nella Liga spagnola, perlomeno in questa finestra invernale di mercato. E intanto, la palla passa agli esami diagnostici, che faranno capire per quanto a lungo la Lazio dovrà fare a meno del suo capitano.