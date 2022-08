Lazio, verso il Bologna: possibile esclusione per Luis Alberto

E’ già ufficialmente scattato il countdown per l’esordio stagionale della Lazio, che inaugurerà il campionato di serie A 2022/2023 nella sfida dell’Olimpico in programma domenica, contro il Bologna. Una partenza anticipata, quella del massimo torneo nazionale, che coincide con la fase conclusiva del mercato estivo: diverse le squadre alle prese con gli ultimi ritocchi, compresa quella biancoceleste il cui volto non è ancora quello definitivo, sebbene l’undici schierato da Sarri non dovrebbe differire troppo da quello che verrà in seguito proposto (ad eccezione dell’infortunato Pedro e dello squalificato Casale).

A tenere banco, in queste ore, è soprattutto il mercato in uscita. Due i giocatori abili ed arruolati che saranno sicuramente spettatori nel match contro i felsinei. C’è un Acerbi passato ormai da titolare a separato in casa, che aspetta un segnale dalla Lombardia: Inter, ma soprattutto Monza in prima fila tra le pretendenti al trentaquattrenne centrale, per cui il club chiede una cifra di circa cinque milioni di euro per rescindere il contratto precedentemente firmato e lasciar partire il giocatore. E c’è un Akpa Akpro ormai sparito dai radar: appena 416 i minuti giocati la scorsa stagione, nessun concreto passo in avanti nelle trattative (è probabilmente invalidante l’oneroso contratto firmato due estati fa ed in scadenza nel 2025) e l’esclusione dal progetto tecnico di mister Sarri.

C’è poi il caso Luis Alberto: tra certificati medici come giustificazione all’assenza in gruppo e una tregua sancita dal rientro nei ranghi, lo spagnolo dovrebbe trovarsi nella posizione di recuperare terreno e conquistarsi nuovamente la fiducia dell’allenatore. Il quale, almeno inizialmente, partirà con un pacchetto in mediana formato da Milinkovic-Savic, Cataldi, Marcos Antonio, Basic e Vecino. A pesare, la volontà del giocatore di vestire la casacca di un Siviglia che però, nel frattempo, si è assicurato il connazionale Isco in uscita dal Real Madrid. Servirà una cifra superiore ai venti milioni per convincere Lotito, pronto nel caso a virare su un Ilic al momento “congelato” in quel di Verona, ma nelle ultime ore corteggiato dal Milan. Capitolo Milinkovic-Savic: i giorni che passano depongono a favore della permanenza in biancoceleste del “Sergente”, il quale però non pare interessato alla proposta di allungamento – e relativo ritocco – del contratto. Manchester United, Juventus e – stando a fonti spagnole – Real Madrid restano alla finestra, consapevoli però che un eventuale affondo last minute non si tradurrà in uno sconto o, addirittura, in un affare a prezzi di saldo.