Lazio-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ una Lazio desiderosa di cancellare al più presto il brutto scivolone di San Siro in Coppa Italia quella che, nella venticinquesima giornata, attende all’Olimpico il Bologna. La battuta d’arresto col Milan ha interrotto la serie positiva della formazione di Sarri, che tra Serie A e ottavi di Coppa contro l’Udinese era riuscita a centrare tre vittorie, un pareggio ed un confortante 7-0 nel bilancio reti fatte-subite. Confortante il record casalingo contro gli emiliani: la Lazio ha perso solo una delle ultime 20 gare interne contro il Bologna in Serie A (battuta d’arresto risalente a dieci anni fa, 1-3 incassato nel marzo 2012 firmato da Portanova, Diamanti e Khrin). Un ritorno alla vittoria darebbe anche un segnale importante nella rincorsa ad un posto in Europa, che vede i biancocelesti in lizza principalmente con Roma e Fiorentina. Ben altre preoccupazioni per i rossoblu, che dopo una prima parte di torneo ad alta velocità (tra cui spicca anche il 3-0 rifilato alla Lazio al Dall’Ara) hanno bruscamente frenato, non andando oltre lo 0-0 contro l’Empoli, pareggio arrivato dopo tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Napoli e Verona. Da quando è iniziato il 2022 i rossoblu non hanno ancora vinto, e l’ultimo successo risale al 22 dicembre del 2021 contro il Sassuolo.

Lazio-Bologna, le scelte di Sarri

Diversi dubbi per il tecnico biancoceleste, a partire da Immobile – alle prese con una caviglia malconcia - le cui condizioni verranno monitorate: in caso di forfait, Felipe Anderson farà il falso nueve con Zaccagni e Pedro ai lati. In porta ci sarà Strakosha, davanti a lui sicuri Luiz Felipe in mezzo e Marusic a sinistra, per le altre due maglie duello tra Patric e Radu come secondo centrale difensivo (a sostituire un Acerbi non ancora pronto) e Hysaj-Lazzari sulla destra, coi primi in leggero vantaggio. A centrocampo, l’unica certezza è rappresentata da Milinkovic Savic: per la poltrona di regista crescono le quotazioni di Lucas Leiva a scapito di Cataldi, più attardato Basic rispetto a Luis Alberto per la maglia di interno sinistro nella linea mediana.

Lazio-Bologna, le scelte di Mihajlovic

Il tecnico dei felsinei dovrà fare a meno dello squalificato De Silvestri, probabilmente di Viola – risentimento ai flessori – e sicuramente di Dominguez, Santander e Kingsley. Scontata la presenza di Skorupski tra i pali e della difesa composta da Soumaoro, Medel e Theate. In mediana, si va verso la riconferma di Svanberg, Schouten e Soriano come interni (con l’alternativa rappresentata dal giovane Aebischer): più incertezza sui binari laterali, con l’opzione Hickey - al rientro dopo il turno di stop - dirottato a destra ed il rilancio di Dijks sul versante mancino, oppure la “new entry” Kasius titolare dal 1’ e Hickey nella sua naturale collocazione sulla fascia sinistra. In avanti, intoccabile Arnautovic e ballottaggio tra Orsolini e Barrow (col primo favorito) per sostenerlo.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Pedro. All. Sarri

Bologna (3-5-2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks, Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Lazio-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Bologna sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.