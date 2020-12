Lazio-Bruges, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto in novanta minuti. La Lazio, nell'ultima giornata del gruppo F di Champions League, si gioca la qualificazione agli ottavi di finale ospitando allo stadio Olimpico il Bruges (fischio d'inizio alle 18.55 di martedì 8 dicembre). Ai biancocelesti, per staccare il pass, basta un pareggio: la formazione di Simone Inzaghi occupa infatti la seconda posizione nel girone con i suoi 9 punti, due in più dei belgi.

Lazio-Bruges, le scelte dei due allenatori

La Lazio scenderà in campo con il collaudato 3-5-2. In attacco, a far coppia con l'inamovibile Ciro Immobile, ci sarà Correa, mentre le corsie esterne saranno occupate da Marusic e Fares. Tra i pali Reina ancora preferito a Strakosha. 4-1-3-2 per il Bruges di Clement, che in attacco si affiderà al tandem De Ketelaere-Lang.

Lazio-Bruges in tv e streaming

La partita Lazio-Bruges sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Lazio-Bruges, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Bruges (4-1-3-2): Mignolet; Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Balanta; Dennis, Vanaken, Vormer; Lang, De Ketelaere. All. Clement