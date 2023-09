Veron, Vata e Bobb: la Lazio fa “scouting” pensando al futuro

Il mercato non si ferma mai. Anche a stagione iniziata, anche con le liste di trasferimento chiuse, volgendo lo sguardo già alla prossima finestra invernale durante la quale l’organico attuale potrebbe anche essere soggetto a qualche ritocco. In quest’ottica la Lazio si sta già muovendo nel sondare alcuni profili interessanti, che si stanno progressivamente mettendo in luce e costituirebbero pertanto un investimento per il futuro, più o meno immediato. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza biancoceleste è al lavoro facendo opera di scouting ed ha messo nel mirino alcuni “Under” che potrebbero assumere le sembianze sia di sostituti necessari a fronteggiare alcune partenze, sia di pedine volte a costruire la Lazio che verrà.

Tra i nomi finiti sul taccuino, c’è quello del figlio d’arte Deian Verón, che compirà a breve 23 anni. Cresciuto nel settore giovanile dell’Estudiantes, squadra nella quale anche papà Juan Sebastian aveva mosso i primi passi da calciatore prima del trasferimento al Boca e quindi in Serie A, e dove Deian ha fatto ritorno dopo il campionato disputato in prestito al Central Córdoba. Impiegato prevalentemente come mezz’ala, ottimo passatore e dotato di grande personalità, ha ancora un anno di contratto con il club de La Plata, ma è già finito nel mirino di altre società italiane come il Parma e l’Inter, ed il desiderio del giocatore di misurarsi con il calcio europeo potrebbe quindi essere determinante per un suo prossimo trasferimento.

Ancora più giovane (diciotto anni compiuti ad aprile) e già stabilmente nel giro delle selezioni nazionali irlandesi è Rocco Vata, nativo di Glasgow che ha attirato le attenzioni di diverse big del calcio europeo dopo le convincenti performance fornite nella scorsa Youth League, disputata con la maglia del Celtic. Con la seconda squadra della società biancoverde sta fornendo una notevole continuità realizzativa ed in questa stagione è già arrivato a quota sei reti in appena cinque presenze, debuttando diciassettenne a dicembre 2022 nella serie A scozzese. Gli Hoops hanno già respinto al mittente l’assalto del Nottingham Forest, ma per Vata – il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno – sembra non manchino le pretendenti, impressionate dalle sue qualità ma anche dalla duttilità che lo porta a poter essere impiegato sia a centrocampo che come esterno d’attacco.

Altro nome nella lista della Lazio è quello del ventenne Oscar Bobb, che gli osservatori hanno potuto visionare in azione con la maglia delle nazionali giovanili norvegesi (dall’Under 16 fino all’Under 21). Di proprietà del Manchester City, Guardiola lo ha inserito nel roster e gli ha concesso di debuttare in Premier ad inizio settembre nell’incontro vinto 5-1 contro il Fulham. Un’apparizione che si configura anche come premio alla luce dell’elevato rendimento offerto nell’ultimo campionato Under 21 con la casacca dei Citizens, in cui Bobb si è rivelato il miglior assist-man del torneo (ben 16 quelli sfornati, a cui si aggiungono 8 reti) spaziando dal ruolo di trequartista a quello di prima punta, con licenza di utilizzo anche come esterno offensivo.