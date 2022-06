Lazio, Carnesecchi va sotto i ferri. Virata su Vicario?

E’ un problema alla spalla a costituire un imprevisto, non di poco conto, nelle strategie di mercato della Lazio. Un problema che porterà Marco Carnesecchi sotto i ferri, per uno stop di almeno tre mesi, e di conseguenza costringerà Sarri a cominciare preparazione e campionato senza colui che è stato indicato come primo nome nella lista dei portieri candidati a sostituire il partente Strakosha. Un infortunio che potrebbe non cambiare le strategie della dirigenza biancoceleste: si può infatti continuare a trattare con l’Atalanta, titolare del cartellino, e tamponare con Reina - al suo ventiquattresimo anno da professionista, l’ultimo prima del ritiro a giugno 2023 - fino al suo rientro. Viceversa, si può cambiare strategia. Scartando soluzioni particolarmente dispendiose, a finire sotto la lente di ingrandimento c’è Guglielmo Vicario, ma sull’estremo difensore dell’Empoli – per cui bisogna improntare non meno di dodici milioni di euro – c’è anche il Napoli, oltre alla Fiorentina che sta monitorando Gollini. Cifra che invece probabilmente non basterà per Alessio Cragno, sceso in B col Cagliari ma desideroso di avere un’altra chance in Serie A.

Intanto, si intensificano i contatti sull’asse Verona-Lazio: oggetto della trattativa non solo Nicolò Casale, da tempo corteggiato dalla dirigenza biancoceleste, ma anche Ivan Ilic, con cui la società capitolina avrebbe – stando alle indiscrezioni – già trovato un accordo di massima sul contratto. C’è volontà abbinata alla fretta di condurre in porto l’operazione, visto l’interesse del Borussia Dortmund, ma c’è anche da rammendare lo strappo tra domanda ed offerta, non meno di cinque milioni di euro: raggiungere l’intesa significherebbe fare un sensibile passo in avanti – dopo l’intesa con Marcos Antônio – nel completamento del centrocampo. Ancora con le quattro frecce lampeggianti la trattativa per Alessio Romagnoli: il giocatore ha messo la Lazio in testa alla graduatoria di gradimento, ma oltre ad un possibile ritorno del Milan c’è da segnalare anche l’inserimento del Monza. Anche in questo caso, la fretta è tutt’altro che una cattiva consigliera, perché temporeggiare troppo potrebbe esporre al rischio di perdere il difensore.