Lazio, Casale ad un passo. Per Romagnoli si inserisce la Fiorentina

Dal 20 giugno, data di arrivo di Marcos Antonio - primo colpo di mercato - e dell’apertura della campagna abbonamenti, al 22 giugno entro il quale la società dovrà mettersi in regola secondo i parametri fissati dalla Figc per l'indice di liquidità, per arrivare al 6 luglio in cui il gruppo biancoceleste si sposterà ad Auronzo di Cadore per cominciare la preparazione. L’agenda della Lazio, comunque, contempla anche molte più...scadenze, alcune delle quali improcrastinabili, per arrivare al ritiro precampionato con la rosa quasi ultimata.

Una delle prime esigenze riguarda il reparto portieri: Carnesecchi sarà operato oggi a Bologna, dopo l’infortunio patito una settimana fa con la maglia della nazionale Under 21. Almeno tre i mesi di stop, due invece le strade da intraprendere: l’attesa con una soluzione-ponte che permetta a Reina di essere adeguatamente affiancato (oltre a Sirigu c’è anche l’ipotesi Marchetti), oppure una scelta diversa sebbene le alternative, al di là dell’aspetto tecnico, siano più dispendiose sia come esborso per l’acquisto (Vicario dell’Empoli), sia per l’ingaggio (Kepa del Chelsea) o suscitino qualche perplessità (Cragno e Gollini).

Nel pacchetto arretrato, voci di corridoio parlano di un’intesa già trovata con l’Hellas per Casale, mentre su Ilic la strada sembra maggiormente in salita. Dovrebbe essere il ventiquattrenne centrale veneto il prossimo giocatore a vestire il biancoceleste, per i dettagli ci sarà però da attendere ancora. Come per Romagnoli, il cui arrivo potrebbe essere complicato dall’inserimento della Fiorentina nella trattativa ed è sempre legato alla partenza di Acerbi per il quale, intanto, c’è da registrare l’interesse di un Monza votato ad un mercato a forte trazione “Made in Italy”. Si guarda anche oltreoceano per le fasce laterali: dal Brasile giunge l’indiscrezione di un abboccamento con Pedrinho, ventenne terzino brasiliano in scadenza di contratto con il Santos. Vocazione offensiva, possibilità di acquisire il passaporto italiano e ottimo rapporto qualità-prezzo i punti di forza di un’operazione che rappresenterebbe un investimento anche in chiave futura.

C’è poi da sistemare l’apparato...offensivo. Dries Mertens è ancora su piazza dato che la sua esperienza con la maglia del Napoli sermbra sia ormai agli sgoccioli, e non è da escludere un derby con la Roma per l’attaccante belga, anche se per trovare un accordo si punterebbe ad alleggerire il peso di un ingaggio oneroso. Sulla Roma-Napoli si può però profilare un ulteriore “viaggio”: i campani stanno riflettendo su Luis Alberto, per cui è sempre meno di attualità l’ipotesi di un ritorno nella Liga. La chiave, in questo senso, potrebbe essere rappresentato da uno scambio più che da un’offerta economica vera e propria, con Mario Rui come potenziale contropartita tecnica per intavolare una trattativa vera e propria.