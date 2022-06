Lazio, c'è Marcos Antônio. Sul taccuino anche Ilic e Denis Suarez

In attesa di capire, nello scacchiere del calcio mercato, quale potrebbe essere la prima pedina da muovere per sistemare il reparto arretrato, in casa Lazio qualcosa si muove al centro del campo. Tra le indiscrezioni sulla possibile partenza di Luis Alberto ed il temporeggiamento delle big su Milinkovic-Savic, nell’orizzonte biancoceleste fa capolino la sagoma di Marcos Antônio Silva Santos, più semplicemente Marcos Antônio. Il centrocampista brasiliano, ventidue anni da compiere tra due settimane, sembra avere i requisiti giusti per raccogliere l’eredità di Lucas Leiva destinato a lasciare la capitale per tornare in Brasile (sebbene resti percorribile la strada che porta alla neopromossa Lecce). Contratto pluriennale, valutazione di poco inferiore ai nove milioni di euro con pagamento in più tranche per un’operazione dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Arrivato in Europa subito dopo il compimento del diciottesimo anno di età, nell’estate del 2018, Marcos Antônio ha vestito la casacca dell’Estoril Praia, che lo ha fatto esordire in prima squadra nell’ottobre dello stesso anno. E’ successivamente arrivato il trasferimento in Ucraina, allo Shaktar Donetsk per una cifra di poco superiore ai tre milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, prima dello stop del campionato causato dall’invasione russa, si è distinto per essere uno dei fedelissimi di mister De Zerbi, che lo ha utilizzato per ben 28 volte su 30 match complessivamente disputati. I gettoni collezionati con lo Shakthar sono stati in tutto 101 (22 dei quali nelle coppe continentali, tra Champions ed Europa League), conditi con 9 gol e cinque assist. Per Sarri rappresenterebbe un jolly prezioso, vista la possibilità di impiego non solo come fulcro della mediana ma anche come interno sinistro nel canonico 4-3-3. Seguito due stagioni fa dalla Roma, è stato accostato in primavera alla Juventus, ma la trattativa non è decollata dopo il parere negativo della Lega di A alla riapertura del mercato per i giocatori militanti in club ucraini e russi.

Marcos Antônio Silva Santos, quindi, ma non solo. Sul taccuino biancoceleste restano evidenziati anche i nomi di Ilic del Verona e Denus Suarez del Celta Vigo. Il primo, riscattato dall’Hellas per una cifra intorno ai dieci milioni di euro dal Manchester City, ha una quotazione ormai quasi raddoppiata, ma costituisce un elemento interessante in chiave futura – visti i suoi 21 anni – ma fruibile già nell’immediato, grazie alla sua personalità ed alle doti in fase di interdizione ma anche di costruzione del gioco. Più esperto il secondo – classe 1994 – ma con un valore aggiunto notevole, rappresentato non solo dal curriculum (ha vestito le casacche del Barcellona e dell’Arsenal) ma anche dalla duttilità: può infatti essere spendibile sia come mezzala di centrocampo, sia come attaccante esterno. Un bel colpo low-cost – più abbordabile rispetto ad Allan, che difficilmente verrà mollato dall’Everton, o di Loftus-Cheek per cui il Chelsea non sembra disposto a fare troppo sconto – che però potrebbe anche riservare qualche problematica in più, visto che sulle sue tracce ci sono altri club, tra cui anche la Fiorentina.