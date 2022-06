Lazio, Marcos Antonio sbarcato a Roma. Sul taccuino anche Luka Sucic

E’ il primo tassello della Lazio che verrà. Prima corteggiato, poi “fermato” ed ora sbarcato nella capitale: è Marcos Antônio Silva Santos, conosciuto più semplicemente come Marcos Antônio, la pedina destinata a raccogliere l’eredità di Lucas Leiva, il perno di un centrocampo che nell’ultima settimana sembra aver catalizzato particolarmente l’attenzione dei movimenti di mercato biancocelesti. Il brasiliano è sbarcato nella mattinata di oggi a Roma, e domani verrà sottoposto alle visite mediche prima di firmare il contratto: l’accordo con lo Shakhtar è stato trovato sulla base di una cifra vicina ai dieci milioni di euro (comprensiva di bonus), mentre il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto quinquennale. Comprensibile la voglia di Marcos Antônio di cominciare quanto prima la sua nuova avventura nel calcio europeo, considerando il prolungato stop causato dall’interruzione dell’attività con il club ucraino.

Ma se con la “formiguinha” – questo il nickname del brasiliano - la Lazio si è assicurata dinamismo e qualità, oltre ad una spiccata propensione alla verticalizzazione, nei progetti della dirigenza ci sono anche rinforzi da pescare nell’ampio serbatoio degli...under, giovani di età ma già con esperienza, anche europea, ed in grado di fare nella capitale il salto di qualità. Tra i profili con tali caratteristiche c’è quello di Luka Su?i?, vent’anni da compiere a settembre e reduce da un’ottima stagione al Salisburgo, dove ha collezionato 44 presenze sfornando cinque assist e realizzando undici reti, una anche in Champions dove è sceso in campo otto volte (sei da titolare). Già nel giro nella nazionale croata, con cui ha esordito ad ottobre dello scorso anno nel match valevole per le qualificazioni a Qatar 2022 (2-2 con la Slovacchia), Su?i? è stato monitorato anche dal Liverpool ed è stato accostato la scorsa primavera alla Juventus. Considerando la valutazione, che si aggira intorno ai quindici milioni di euro, l’eventuale accelerazione potrebbe essere subordinata ad una cessione importante nel reparto.

Scalando in difesa, restano fitti i contatti con l’Atalanta per Carnesecchi: l’intesa di massima col giocatore sembra che sia stata già trovata, occorre però incontrarsi a metà strada con gli orobici sebbene la distanza da colmare tra domanda ed offerta non sia elevata. Per Acerbi sarà, invece, Lombardia: o Milano – Inter e Milan sulle sue tracce – o la suggestiva ipotesi Monza. L’operazione sbloccherà l’arrivo di Romagnoli che ha rifiutato anche una proposta dall’estero: vestirà il biancoceleste come da sua precisa volontà, per l’accordo – con una differenza da limare sull’ingaggio – e l’annuncio servirà attendere ancora.