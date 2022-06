Lazio, prende quota l'ipotesi Torreira, mentre il Psg non molla Milinkovic

La sponda biancoceleste della capitale fa registrare, in questi primi giorni di giugno, un notevole fermento. Dopo la conferma – scontata – dell’accordo tra il club e Maurizio Sarri, e il conto alla rovescia per il closing con il brasiliano Marcos Antônio (che arriverebbe a Roma dallo Shakhtar Donetsk), si fanno maggiormente insistenti le voci di un nuovo, imminente arrivo a rimpolpare il reparto dei centrocampisti. L’indiscrezione arriva da Londra, più precisamente dal quartier generale dell’Arsenal, che avrebbe offerto Lucas Torreira alla Lazio dopo il naufragio della trattativa che avrebbe dovuto confermare l’uruguaiano a Firenze, alla corte di Italiano.

A prescindere dall’apporto, sia qualitativo che quantitativo, che l’ex Atletico Madrid è riuscito ad offrire in maglia viola in questo campionato, Torreira è un giocatore gradito al tecnico, il quale potrebbe così affidargli la poltrona del regista in una linea mediana che ricalca perfettamente dal punto di vista tattico quella della Fiorentina (entrambi gli allenatori adottano un 4-3-3). Da verificare l’entità dell’esborso per assicurarsi l’uruguaiano: non è stato riscattato dal club toscani per 15 milioni di euro, i Gunners hanno necessità di piazzarlo rapidamente, vista la scadenza del contratto a giugno 2023.

L’arrivo di Torreira non escluderebbe quello di Marcos Antônio, dato che il centrocampista brasiliano può essere impiegato anche da interno. Semmai, compenserebbe l’eventuale partenza di Luis Alberto, sebbene per il “mago” l’ipotesi Siviglia rimanga solamente una suggestione e un possibile scambio con il Napoli per arrivare a Zielinski avrebbe come ostacolo l’elevato ingaggio del polacco. Tuttavia, arriverebbe dalla Francia l’insidia più grossa (o l’opportunità, a seconda dei punti di vista): il Paris Saint Germain, perso il treno Pogba, starebbe organizzando l’assalto a Milinkovic-Savic, in una sorta di duello a distanza con il Manchester United ancora sulle tracce del “sergente”.

Resta capire quale potrebbe essere il gradimento del giocatore serbo: restare in Italia ed attendere così la Juventus (che per presentare un’offerta in grado di aprire il tavolo di confronto col presidente Lotito, dovrà prima fare cassa in tempi rapidi), o provare un’esperienza in un campionato diverso da una serie A che lo ha consacrato. L’accordo con la Lazio scadrà nel 2024: qualora tramontasse l’ipotesi di un trasferimento estivo, potrebbe tornare di attualità il rendez-vous per trattare il prolungamento del contratto.

In difesa, situazione di stallo per Romagnoli: la sensazione è che prima di accelerare sul contratto da proporre al neo campione d’Italia con il Milan (in scadenza coi rossoneri) ci sia da attendere sviluppi di mercato legati ad Acerbi, il quale ha estimatori da una parte (tra cui l’Inter) ed un contratto pesante fino al 2025 con la Lazio dall’altra. Una schiarita si attende nelle prossime ore, come pure è probabile che in questa settimana verrà deciso il destino di Jovane Cabral. Il capoverdiano potrebbe restare in biancoceleste per una cifra vicina ai 5 milioni, o fare le valigie e valutare alcune offerte arrivate allo Sporting Lisbona per il suo definitivo trasferimento: determinante sarà la volontà di Sarri, chiamato a decidere se Cabral potrà ancora essere inserito a pieno titolo nel suo progetto tecnico.