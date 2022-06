Lazio, Sarri firma fino al 2025. Probabile conferma per la bandiera Radu

Alle rassicurazioni ed alle conferme, giunte in maniera costante ormai da settimane, fa ora seguito anche il comunicato stampa della società. Maurizio Sarri resta biancoceleste, con un contratto ritoccato – i rumors parlano di un ingaggio annuale di circa 3,5 milioni di euro – ed una scadenza che passa dalla fine del prossimo campionato a giugno 2025, a quanto sembra senza particolari clausole subordinate all’accordo. Tutto secondo copione, quindi, con il “Comandante” nelle vesti di non solo di guida tecnica, ma anche di garante di quella progettualità intavolata al momento della prima stretta di mano. Che prevede, da parte della Lazio, un piano di crescita sotto il profilo dei risultati e dei traguardi conseguiti tanto in Italia quanto in Europa.

Per investire ed accontentare le richieste dell’allenatore servirà, però, fare – nuovamente – i conti con l’indice di liquidità. Quello che aveva bloccato il mercato biancoceleste nella finestra di mercato invernale, e per la cui verifica la Lazio ha depositato, in extremis, la documentazione richiesta martedì poco prima della mezzanotte. Toccherà alla Covisoc analizzare le singole situazioni, ma per i club non in linea con i parametri richiesti ci sarà comunque tempo dino al 22 giugno per regolarizzare la propria posizione e ottenere così l’ok ad operare in entrata. In questa direzione, la dirigenza capitolina può contare anche sulle trattative attualmente in corso per alcuni riscatti di giocatori partiti in prestito: Vavro ha già manifestato l’idea di restare in Danimarca, mentre Escalante potrebbe rimanere in Spagna (interessa al Cadice, dopo la seconda parte di stagione passata all’Alaves), e da queste due cessioni si potrebbe ricavare una cifra che oscilla tra i sette e gli otto milioni di ruto. C’è inoltre Muriqi, che ha convinto la dirigenza del Maiorca a puntare ancora su di lui: sebbene l’offerta sia inferiore alla richiesta della Lazio, c’è ottimismo per portare a casa altro denaro fresco che aumenterebbe la liquidità.

Infine, ci sono sempre da sistemare alcuni contratti in scadenza. Uno dei possibili rinnovi è quello di Stefan Radu, che arriverebbe così a vestire la maglia biancoceleste per la sedicesima stagione. Alcuni problemi di carattere fisico non hanno permesso al difensore rumeno di fornire il proprio contributo fino al termine del campionato, ma la sua duttilità – che lo porta ad essere fruibile sia come centrale che come laterale difensivo – unita alla sua esperienza potrà sicuramente tornare d’aiuto al reparto arretrato laziale ed al tecnico Maurizio Sarri. Le presenze, tra campionato e coppe, sono addirittura 424 ma sembrano quindi destinate ad aumentare, visto che salvo colpi di scena, la storia d’amore tra Radu e la Lazio proseguirà almeno per altri dodici mesi.