Mercato Lazio: asse col Verona e le ipotesi Ghoulam-Miranchuk

Il mercato della Lazio, in prossimità della conclusione della finestra invernale, pare essersi sbloccato. Muriqi, attaccante della formazione biancoceleste, sembra aver dato la sua disponibilità al trasferimento in Liga, e sarebbe quindi atteso a brevissimo a Maiorca per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherebbe al club iberico. Autografo che, pertanto, consentirà alla dirigenza di uscire dall’impasse che ha caratterizzato le prime settimane di gennaio.

Due, pertanto, gli obiettivi da rincorrere: il vice Immobile – per colmare la lacuna venutasi a creare con la partenza della punta kosovara – ed un jolly difensivo spendibile in più posizioni nel pacchetto arretrato.

Si sono, in questo senso, intensificati i contatti con il Verona, nell’ambito di una trattativa che potrebbe costituire i classici “due piccioni con una fava”. Per la retroguardia c’è sempre l’opzione Nicolò Casale gradita al tecnico Sarri: da superare l’ostacolo legato al riscatto, con la Lazio che al momento offre il diritto ed i veneti che spingono per inserire l’obbligo seguente al prestito immediato. Da verificare anche i movimenti della concorrenza, considerando che la dirigenza scaligera potrebbe anche temporeggiare per poi chiudere l’operazione a migliori condizioni terminato il campionato. In attacco, rispunta il nome di Kevin Lasagna, il cui agente, però, aveva chiuso prima di Natale alla possibilità di una partenza da Verona, sebbene i cambi di scenario dopo un mese potrebbero anche suggerire un ripensamento.

In difesa, sembra tramontare l’ipotesi Parisi (alla luce del grave infortunio patito da Marchizza ad Empoli), resta in piedi la pista Dijks del Bologna ma è soprattutto Faouzi Ghoulam ad entrare prepotentemente nella rosa dei candidati. Il Napoli sarebbe disposto a privarsene subito, e Sarri acquisterebbe un laterale esperto, di sua conoscenza, pronto all’uso immediato vista anche la sua lunga militanza nel torneo italiano. Nel reparto offensivo, un altro nome gradito al tecnico è quello di Aleksej Miran?uk, attualmente in forza all’Atalanta, club con cui i biancocelesti avevano già aperto un tavolo di confronto per l’eventuale approdo a Bergamo di Lazzari. Due gli aspetti che potrebbero agevolare l’arrivo nella capitale del russo: la sua duttilità, che lo porterebbe ad essere non solo l’alternativa a Immobile ma anche un possibile cambio per gli esterni alti, ed anche gli spazi più ristretti nello scacchiere di Gasperini, sebbene nei giorni scorsi si sia dissolta l’ipotesi di un suo sbarco a Genova, sponda rossoblu. Nella rosa dei papabili rientra anche Maxi Gomez, attaccante uruguaiano del Valencia: fino a questo una stagione con più ombre che luci – oltre ad alcuni problemi fisici – per l’attaccante della “Celeste”, che starebbe valutando l’ipotesi di un’esperienza nel torneo italiano per rilanciarsi.